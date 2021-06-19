Kaos ittifakı yine devrede mi? İzmir ve Diyarbakır saldırılarının arkasında kimler var?

'Suriye'ye gitmişse devletle bağlantılıdır', 'Bozkurt işareti falan yapıyor' diyorlar yani çok net şekilde açık bir hesap var. Basit bir yöntem ve bu hemen açığa çıktı. Türkiye'de iç kargaşa hesaplayanların yaptığı bir iş olduğu çok tartışmasız.