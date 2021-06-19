Kaos ittifakı yine devrede mi? İzmir ve Diyarbakır saldırılarının arkasında kimler var?
Önceki gün HDP İzmir il binasındaki saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz gece de AK Parti'nin Diyarbakır Hani ilçesi binasına molotofla saldırı düzenlendi. Son günlerdeki parti binalarına yapılan provokatif saldırılar gündemin sıcak konusu. Öte yandan art arda Van ve Mardin'de iki araçta patlayıcı ele geçirildi. Peki "uyuyan hücreler" harekete mi geçti? Provokasyonlarla kimler toplumsal fay hatlarını tetikliyor? PKK yine büyük şehirleri mi hedef alıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Siyaset Bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin, Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik değerlendirdi.
AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç'ın açıklamaları
"Devletimiz birçok kez açıkladı. Terör örgütü PKK artık yurt içinden eleman devşiremiyor. Bu toprakları bilen insanlar da onlara katılmadığı için örgüt artık eylem yapamaz hale geldi.
Örgüt dediğiniz bir eylem yapamazsa yani toplum üzerinde korku iklimini oluşturamazsa ayakta kalmasının mümkün olmayacağını herkes biliyor.
Şükürler olsun ülkemizin hiçbir yerinde örgüt mensubunun kalmadığı gibi Kars'ta da kalmadı. Tabii bu örgütü telaşlandıran ve kendisi ile ilgili geleceği göremeyen ve başka argüman arayışı içine girdiği bir süreci yaşıyoruz.
İzmir'de il binasının seçilmesi şüpheyle yaklaşılması gereken bir durum. Hani'de AK Parti binasına yönelik yapılan saldırı bir provokasyon arayanların oluşturmak istediği ortam olabilir. Biz şiddetle yaşanan olayları kınıyoruz."
Siyaset Bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin'in öne çıkan sözleri
"Türk siyasal tarihinin geçmişine bakmak zorundayız. Bu tür eylemlere yabancı değiliz. Türkiye'de istemedikleri bir süreç işlediğinde mutlaka uyuyan hücreleri devreye sokarlar. Özellikle yakalanan şahsın buraya çalıştığı görünüyor.
Bu tür saldırılarda iz bırakırlar. Eğer bireysel bir şey ise buna cinayet diyebilirsiniz ama siyasi sonuç elde etmek amaçlanıyorsa terör kategorisinde değerlendirilir.
Bence HDP'nin kapatma davası ile ilgili gelişmelerin olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin kararlılıkla yürüttüğü operasyonlar var. Buradaki olumsuz gelişmeler dış politikayı da etkileyebilir.
İzmir ve Diyarbakır'daki saldırıları üst üste koyduğunuz zaman hiç de öyle tesadüf gibi görünmüyor. Bu konuda olay olduktan sonraki yazılıp çizilenlere iyi bakmak lazım. Türkiye'nin huzuru hedef alınıyor.
Türkiye'nin istikrarını baltalamak istiyorlar. Terör örgütleri sadece kendi motivasyonları ile hareket etmezler. PKK üzerinden de bunu net şekilde görebiliriz ki vekalet savaşının bir aracı olmuş durumdalar.
Bu dönemde seçim konuşuluyor. Seçimin olacağına ben de inanmıyorum bir yandan seçimin konuşulması bir yandan bu konuların gündeme gelmesi ve 2023 yılındaki seçime doğru gidilirken yaşananların tesadüf olduğunu söylemek mümkün değil. Bunlar mümkün olduğunca kitleleri etkileyecek, Türkiye'nin karalılığını kıracak eylemler yapabilirler."
Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik'in açıklamalarından satır başları:
"Biz bu filmi daha önce gördük diyesi geliyor. Şimdi yaşananalar Türkiye'de geçmişte yapılmaya çalışılanlara çok benziyor. Tipik bir Gladyo eylemi olduğu bence çok net. Bunlar taktik de geliştiremiyor hemen hemen aynı şekilde hareket ediyorlar.
Dink cinayetinde yakalananların eline Türk bayrağı verip fotoğraf çekmişler ve servis etmişlerdi. Orada bir katil devlet algısı yaratmak istiyorlardı. İzmir'deki olayda da görüntüler ortaya çıktı, benzer senaryolar ve katil devlet imajı yaratılmaya çalışılıyor.
'Suriye'ye gitmişse devletle bağlantılıdır', 'Bozkurt işareti falan yapıyor' diyorlar yani çok net şekilde açık bir hesap var. Basit bir yöntem ve bu hemen açığa çıktı. Türkiye'de iç kargaşa hesaplayanların yaptığı bir iş olduğu çok tartışmasız.
FETÖ yaklaşık 3 aydır yurt dışında MHP ile ilgili bir takım işler çeviriyor. Katil, derin devlet, faşist gibi söylemler üretiyorlar. Sonra 'MHP kapatılmalı' diye sosyal medya kampanyası yürüdü. Ardından Sedat Peker videoları çıktı.
Bu videoları kendinin hazırladığını düşünmüyorum, bunu bir üst akıl hazırlayıp sunuyor. Kendisinin ısrarlarla 'Turancı' olduğunu ifade ediyor. Bazı olaylar üzerinden katil devlet imajı yaratma çabasına girdi. Sonra HDP'lilere şirin gözükecek açıklamalar yaptı. Bu yaşananlar bana tesadüf gelmiyor."
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