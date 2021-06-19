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İzmir’de “katil toz” tehlikesi! Kentsel yıkımlarda ‘asbest’ sorunu

depremi sonrası hasarlı binaların yıkımı, 'katil toz' olarak bilinen 'asbest' tehlikesini gündeme getirdi. Uzmanlar binalardan numune alacak. Peki nedir bu katil toz? Detayları muhabiri ’nin konuğu olan Sorumlusu anlattı. ’de insanların severek izlediği inşaat yıkım anları bu noktada oldukça önemli çünkü hava yoluyla insanlara bu katil toz bulaşabilir.

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Giriş Tarihi: 19.06.2021 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021
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İzmir’de “katil toz” tehlikesi! Kentsel yıkımlarda ‘asbest’ sorunu

Asbest Söküm Uzmanları Derneği Sorumlusu Selda Altıntop'un açıklamaları:

"Katil toz denilen şey asbesttir. Asbest isli bir mineraldir ve topraktan çıkar.

Yanmazlık, paslanmazlık ve ısıya dayanım ile elektrik geçirgenliği azdır.

Birçok ürün içerisinde 2010 yılına kadar yapılmış olan binalarda malzemenin içinde dayanıklılık için kullanılmıştır.

Yapıldığı yıllarda ölümsüz ve sihirli mineral olarak kullanılmıştır.

Daha sonrasında bu maddenin akciğer, solunum yolu hastalıklarına yol açtığı fark edildiğinde artık ismi katil toz olarak adlandırıldı.

Katil toz olarak bilinen denilen bir hastalığa neden oluyor.

Binalar yıkılmadan önce katil toz var mı, yok mu? Bu mutlaka araştırılmalı. Bu binalardan numune alınması gerekiyor.

Yıkımlar sırasında eğer yıkımdan önce asbestli malzemeler sökülmemişse havaya karışarak solunum yoluyla bizlere bulaşabiliyor."

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