İzmir’de “katil toz” tehlikesi! Kentsel yıkımlarda ‘asbest’ sorunu
İzmir depremi sonrası hasarlı binaların yıkımı, 'katil toz' olarak bilinen 'asbest' tehlikesini gündeme getirdi. Uzmanlar binalardan numune alacak. Peki nedir bu katil toz? Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi’nin konuğu olan Asbest Söküm Uzmanları Derneği Sorumlusu Selda Altıntop anlattı. Türkiye’de insanların severek izlediği inşaat yıkım anları bu noktada oldukça önemli çünkü hava yoluyla insanlara bu katil toz bulaşabilir.
Asbest Söküm Uzmanları Derneği Sorumlusu Selda Altıntop'un açıklamaları:
"Katil toz denilen şey asbesttir. Asbest isli bir mineraldir ve topraktan çıkar.
Yanmazlık, paslanmazlık ve ısıya dayanım ile elektrik geçirgenliği azdır.
Birçok ürün içerisinde 2010 yılına kadar yapılmış olan binalarda malzemenin içinde dayanıklılık için kullanılmıştır.
Yapıldığı yıllarda ölümsüz ve sihirli mineral olarak kullanılmıştır.
Daha sonrasında bu maddenin akciğer, solunum yolu hastalıklarına yol açtığı fark edildiğinde artık ismi katil toz olarak adlandırıldı.
Katil toz mezotelyoma kanseri olarak bilinen akciğer zarı kanseri denilen bir hastalığa neden oluyor.
Binalar yıkılmadan önce katil toz var mı, yok mu? Bu mutlaka araştırılmalı. Bu binalardan numune alınması gerekiyor.
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