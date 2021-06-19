Diyarbakır'da provokatif saldırı! AK Parti Hani İlçe Başkanlığı'na molotofkokteyli atıldı
Diyarbakır'da AK Parti Hani ilçe binasına molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. İçeride partililerin olduğu sırada yapılan saldırı sonrası terör örgütü PKK ile bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı. Son durum nedir? Olay yerinde A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ın konuğu olan Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale açıklamalarda bulundu.
ÖZEL HABER A Haber
Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale'nin öne çıkan ifadeleri:
"Dün gece 20.55 sıralarında AK Partimize bir saldırı oldu.
AK Parti ilçe başkanımıza ve ilçe halkına büyük geçmiş olsun.
Bilindiği gibi bu çirkin ve sadece provokasyon olan bir olay yaşandı. Bunu şiddetle kınıyorum.
Bu tür olaylarla artık Hani'nin Türkiye'nin huzurunu hiç kimse bozamaz.
Biliyorlar ki artık Hani'ye gerçekten bir huzur gelmiş. Bu ufak tefek şeylerle bu halkı yıldıramazlar.
Bizim birliğimizi artık bozamazlar, bunları yapanları şiddetle kınıyorum.
Bir daha böyle bir olay olmamasını diliyorum ve insanlarımızın huzur içinde yaşamasını istiyorum."
A Haber olay yerinde...
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