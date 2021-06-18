Ergene Nehri’nde çevre kirliliği! Simsiyah akan nehir kokuyor
Trakya'da Yıldız Dağları'ndan doğan Ergene Nehri, sanayi ve yerleşim bölgelerinden geçerken kimyasal atıklarla kirleniyor. Simsiyah akan ve kötü koku yayan nehir, çevreye zehir saçıyor.
ÖZEL HABER A Haber
Fabrikalar atıklarını bırakmaya, Ergene Nehri de zehir saçmaya devam ediyor.
Trakya'nın can damarı Ergene Nehri, 40 yılı aşkın süredir kirlilikle mücadele ediyor.
Endüstriyel atıkların siyaha boyadığı Ergene, deyim yerindeyse can çekişiyor.
Yalnızca 3 bin sanayi tesisi değil, ortalama 68 yerleşim biriminin evsel atıkları da yine Ergene'ye dökülüyor.
Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgede yaşanan kirlilik ve kötü koku, toprağı verimli arazileri zehirliyor.
Yılın ilk 5 ayında gerçekleştirilen denetimlerde, bölgedeki tesislere toplam 3 milyon 275 bin lira ceza kesildi.
Ergene Nehri'nin kurtarılması için uygulanan "Derin deniz deşarj projesi"nin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
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