18 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Ergene Nehri’nde çevre kirliliği! Simsiyah akan nehir kokuyor

Ergene Nehri’nde çevre kirliliği! Simsiyah akan nehir kokuyor

'da 'ndan doğan Nehri, sanayi ve yerleşim bölgelerinden geçerken kimyasal atıklarla kirleniyor. Simsiyah akan ve kötü koku yayan nehir, çevreye zehir saçıyor.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 18.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
ABONE OL
Ergene Nehri’nde çevre kirliliği! Simsiyah akan nehir kokuyor

Fabrikalar atıklarını bırakmaya, Nehri de zehir saçmaya devam ediyor.

'nın can damarı , 40 yılı aşkın süredir kirlilikle mücadele ediyor.

Endüstriyel atıkların siyaha boyadığı Ergene, deyim yerindeyse can çekişiyor.

Yalnızca 3 bin sanayi tesisi değil, ortalama 68 yerleşim biriminin evsel atıkları da yine Ergene'ye dökülüyor.

Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgede yaşanan kirlilik ve kötü koku, toprağı verimli arazileri zehirliyor.

Yılın ilk 5 ayında gerçekleştirilen denetimlerde, bölgedeki tesislere toplam 3 milyon 275 bin lira ceza kesildi.

Ergene Nehri'nin kurtarılması için uygulanan ""nin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA