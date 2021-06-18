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CHP’nin “Saadet” stratejisi! Muhafazakarlar için güvence olarak görüyorlar

'nde yaşanan kriz CHP yönetiminin yakın takibinde. Kılıçdaroğlu, stratejik ortak olarak gördüğü 'nu kaybetmek istemiyor. Öte yandan lideri ’ın doktoru ve eski milletvekili 'e özel açıklamalarda bulundu. Peki Saadet Partisi CHP için neden bu kadar önemli, Kılıçdaroğlu Saadet Partisi üzerinden kimlere ne mesaj veriyor?

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
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CHP’nin “Saadet” stratejisi! Muhafazakarlar için güvence olarak görüyorlar

'nde yaşanan krizde CHP'nin tarafı net. Ana muhalefet partisinin Karamollaoğlu'na desteği tam.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı 'ün kurultay çağrısı Kılıçdaroğlu cephesinde yakından takip ediliyor.

CHP Genel Başkanı , ittifak ortağını kaybetmek istemiyor.

Öyle ki, önümüzdeki seçimler için ortak aday stratejisini benimseyen Kılıçdaroğlu daha şimdiden koltuk sözü verdi.

Peki Saadet Partisi'nin ittifakta olması CHP için neden önemli? Uzun yıllar muhafazakar seçmenden beklediği desteği alamayan CHP, Saadet'i stratejik ortak olarak görüyor.

Kılıçdaroğlu'na göre başta başörtüsü olmak üzere muhafazakar seçmenin CHP ile ilgili kaygılarında en büyük güvence Karamollaoğlu.

Saadet liderini yanına çeken Kılıçdaroğlu bu sayede muhafazakar kesimle diyalog kanallarını açık tutuyor.

O nedenle Karamollaoğlu'nun koltuğunu koruması seçimleri için hayati önem taşıyor. Tartışmalar sürerken gözler Asiltürk- Karamollaoğlu görüşmesine çevrildi. İki ismin önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi bekleniyor.

lideri 'nın doktoru ve eski milletvekili , mikrofonlarına, "Bu arkadaşlarımızın bir an önce içerisindeki çerçevede yer alması gerekir. Yanlışın yanında yer alanlar kendilerine yazık ederler." dedi.

Ahmet Feyzi İnceöz, "Saflarımızı çok iyi belirlememiz lazım. Oğuzhan Asıltürk'ün tavrı çok yerinde ve yapacağı hareketlerde de başarılı olacağını ümit ediyorum. deniyor ama orada Millet İttifakı yok. Verilen şehitlerin yakalarına yapışacaklarını düşünsünler" ifadelerini kullandı.

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