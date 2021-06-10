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20 ton altın müjdesi! TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’dan A Haber’e özel açıklamalar

Ekonomide ’de bulunan doğalgazın müjdesinin ardından bir olumlu haber de altın aramalarından geldi. 'da piyasa değeri 1 milyar 200 milyon doları bulan 20 ton altın rezervi tespit edildi. Gelişmeleri ’e özel açıklamalarda bulunan Başkanı değerlendirdi.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 10.06.2021 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021
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20 ton altın müjdesi! TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’dan A Haber’e özel açıklamalar

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'ın açıklamaları:

" stratejik bir firma. 2019 yılında ülkemizde üretilen altın miktarı 39 tondu. Bunun 11 tonunu Koza Altın üretmişti.

2020 yılında bu üretim 42 tona çıktı. Biz buna 8.1 ton üretim yaparak katkı sağladık.

Ülkede üretilen altının zaman zaman 3'te 1'ini sağlayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hükümetimizin 5 yıl içerisinde ülkede altın üretimini 100 tona çıkarmakla alakalı bir projeksiyonu var.

Bizde bunu uygun olarak Koza Altın'ı 2023 yılına kadar yılda asgari 15 ton altın üretin bir şirket haline getirmek istiyoruz. Burada yıl içerisinde 3,5 ton altın üretmeyi planlıyoruz.

2022 son çeyreğinde burada ilk altın dökümümüzü gerçekleştireceğiz. 2023'te de hedeflenen 3,5 ton hedefine ulaşacağız.

Cari açığı azaltmak adına daha fazla üretmemiz lazım. İşte bu manada bu rezerv çok önemli. Hem hem ülke ekonomisi için çok değerli.

Burada yaklaşık olarak 160 milyon dolarlık yatırım yağacağız. Bu bizim 6. tesisimiz olacak. Sondajlarımızdan olumlu yanıt alırsak 30-35 ton bir altın çıkarabileceğimizi düşünüyorum."

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