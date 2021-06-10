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Türkiye için tarihi gün! Bakan Varank'tan "altın" müjdesi: 20 ton rezerv tespit edildi

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Koza Altın İşletmeleri tarafından bulunan altın rezervini çıkarma çalışmalarında ilk adım atıldı. Bakan Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı. Bakan Fatih Dönmez: "Bu sene inşallah 45 ton üzeri bir üretim yapmayı hedefliyoruz. 5 yıl içerisindeki üretim hedefimiz ise inşallah yıllık 100 tona ulaşmak." dedi.

Giriş Tarihi: 10.06.2021 12:48 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 13:43
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Türkiye için tarihi gün! Bakan Varank'tan altın müjdesi: 20 ton rezerv tespit edildi

Koza Altın'ın, Mollakara Altın ve Gümüş projesinde bazı binaların yapımı için bugün temel atılacak, tesiste üretime 2022 yılının son çeyreğinde başlanması planlanıyor.

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Türkiye için tarihi gün! Bakan Varank'tan altın müjdesi: 20 ton rezerv tespit edildi

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Ağrı İli Diyadin İlçesi içerisinde Koza Altın İşletmelerine aitMollakara Altın ve Gümüş projesinde, idari binaların yapımı için bugün (10.06.2021) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Sayın Muhiddin Gülal'ın katılımlarıyla temel atma töreni gerçekleştirilecektir.

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Türkiye için tarihi gün! Bakan Varank'tan altın müjdesi: 20 ton rezerv tespit edildi

Tesiste üretime, 2022 yılının son çeyreğinde başlanması planlanıyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Ağrı Valisi Osman Varol başkanlığında Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı ile Koza Altın İşletmeleri Müdürü Kemal Öcal, tesisin kurulacağı alanda gerekli incelemeleri yapmıştı.

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Türkiye için tarihi gün! Bakan Varank'tan altın müjdesi: 20 ton rezerv tespit edildi

Balcı ve Öcal, inceleme sonrası Mollakara köyü sakinleriyle de bir araya gelerek bölgede kurulacak tesis hakkında köy halkıyla bilgi alışverişinde bulundu.

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Türkiye için tarihi gün! Bakan Varank'tan altın müjdesi: 20 ton rezerv tespit edildi

Koza Altın İşletmeleri Müdürü Kemal Öcal'ın Diyadin'e gelerek incelemelerde bulunmasını büyük bir adım olarak gördüğünü belirten Diyadin Kaymakamı Alper Balcı şunları söylemişti: