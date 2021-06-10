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Türkiye için tarihi gün! Bakan Varank'tan "altın" müjdesi: 20 ton rezerv tespit edildi
Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Koza Altın İşletmeleri tarafından bulunan altın rezervini çıkarma çalışmalarında ilk adım atıldı. Bakan Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı. Bakan Fatih Dönmez: "Bu sene inşallah 45 ton üzeri bir üretim yapmayı hedefliyoruz. 5 yıl içerisindeki üretim hedefimiz ise inşallah yıllık 100 tona ulaşmak." dedi.
Giriş Tarihi: 10.06.2021 12:48 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 13:43
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