CHP lideri Kılıçdaoğlu’nun ‘Çankırı’ iddiasına sert tepki: İnsanlar iş için buraya geliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında yaptığı konuşmada, Çankırı'da yaşayanların işsizlik nedeniyle Ankara'ya göç ettiğini iddia etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine Çankırılıların yanıtı gecikmedi.