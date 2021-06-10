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CHP lideri Kılıçdaoğlu’nun ‘Çankırı’ iddiasına sert tepki: İnsanlar iş için buraya geliyor

CHP Genel Başkanı grup toplantısında, 'da yaşayanların işsizlik nedeniyle 'ya göç ettiğini iddia etmişti. Çankırılılar Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2021 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021
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CHP lideri Kılıçdaoğlu’nun ‘Çankırı’ iddiasına sert tepki: İnsanlar iş için buraya geliyor
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CHP Genel Başkanı grup toplantısında yaptığı konuşmada, 'da yaşayanların işsizlik nedeniyle 'ya göç ettiğini iddia etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine Çankırılıların yanıtı gecikmedi.

Ancak işin aslının öyle olmadığı, Çankırı esnaf odasının tuttuğu kayıtlar incelendiğinde net bir şekilde ortaya çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu Çankırılı esnaf ve vatandaşın Ankara'ya göç ettiğini ve devlet tarafından gerekli desteği görmediğini iddia etti.

ekipleri bu sorunun cevabını almak için mikrofonu vatandaşa uzattı.

Çankırı'ya giderek ziyaretlerde bulunan CHP milletvekillerinin tutumlarının da samimi olmadığı görüşünde.

Çankırılıların Kemal Kılıçdaroğlu'na "Durumumuz çok iyi yardımlar yapıldı." ifadelerini kullandı.

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