CHP lideri Kılıçdaoğlu’nun ‘Çankırı’ iddiasına sert tepki: İnsanlar iş için buraya geliyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında, Çankırı'da yaşayanların işsizlik nedeniyle Ankara'ya göç ettiğini iddia etmişti. Çankırılılar Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.
ÖZEL HABER ahaber.com.tr
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında yaptığı konuşmada, Çankırı'da yaşayanların işsizlik nedeniyle Ankara'ya göç ettiğini iddia etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine Çankırılıların yanıtı gecikmedi.
Ancak işin aslının öyle olmadığı, Çankırı esnaf odasının tuttuğu kayıtlar incelendiğinde net bir şekilde ortaya çıktı.
Kemal Kılıçdaroğlu Çankırılı esnaf ve vatandaşın Ankara'ya göç ettiğini ve devlet tarafından gerekli desteği görmediğini iddia etti.
A Haber ekipleri bu sorunun cevabını almak için mikrofonu vatandaşa uzattı.
Çankırı'ya giderek ziyaretlerde bulunan CHP milletvekillerinin tutumlarının da samimi olmadığı görüşünde.
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