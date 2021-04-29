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Haberler Galeri "Türkiye'nin altın rezervi eridi" diyenlere tokat gibi cevap! En çok altın rezervi hangi ülkelerde var? Türkiye'de ne kadar altın rezervi var?

"Türkiye'nin altın rezervi eridi" diyenlere tokat gibi cevap! En çok altın rezervi hangi ülkelerde var? Türkiye'de ne kadar altın rezervi var?

Türkiye'nin altın rezervinin eridiği iftiralarının atıldığı dönemde Dünya Altın Konseyi'nden yapılan açıklama tokat gibi cevap oldu. 2021'in verilerini açıklayan World Gold Council, dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkelerini sıraladı. Türkiye'nin İngiltere, Portekiz ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin önünde olması dikkat çekti. Peki Türkiye altın rezervi sıralamasında kaçıncı sırada?

Giriş Tarihi: 29.04.2021 16:33 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 16:38
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"Türkiye'nin altın rezervi eridi" diyenlere tokat gibi cevap! En çok altın rezervi hangi ülkelerde var? Türkiye'de ne kadar altın rezervi var?
Türkiye'nin altın rezervi eridi diyenlere tokat gibi cevap! En çok altın rezervi hangi ülkelerde var? Türkiye'de ne kadar altın rezervi var?

Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) 2021 raporunu açıkladı. Altın rezervi eridiği iddia edilen Türkiye'nin verileri dikkat çekti. Peki Türkiye en çok altın rezervi olan ülkeler arasında kaçıncı sırada?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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"Türkiye'nin altın rezervi eridi" diyenlere tokat gibi cevap! En çok altın rezervi hangi ülkelerde var? Türkiye'de ne kadar altın rezervi var?
Türkiye'nin altın rezervi eridi diyenlere tokat gibi cevap! En çok altın rezervi hangi ülkelerde var? Türkiye'de ne kadar altın rezervi var?

WGC verilerine göre, en büyük altın rezervine sahip 20 ülke şu şekilde sıralandı:

ABD 8.133,5 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında birinci sırada yer aldı.

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"Türkiye'nin altın rezervi eridi" diyenlere tokat gibi cevap! En çok altın rezervi hangi ülkelerde var? Türkiye'de ne kadar altın rezervi var?
Türkiye'nin altın rezervi eridi diyenlere tokat gibi cevap! En çok altın rezervi hangi ülkelerde var? Türkiye'de ne kadar altın rezervi var?

Almanya 3.362,4 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında ikinci sırada yer aldı.

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  • 21
"Türkiye'nin altın rezervi eridi" diyenlere tokat gibi cevap! En çok altın rezervi hangi ülkelerde var? Türkiye'de ne kadar altın rezervi var?
Türkiye'nin altın rezervi eridi diyenlere tokat gibi cevap! En çok altın rezervi hangi ülkelerde var? Türkiye'de ne kadar altın rezervi var?

IMF 2.814,0 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında üçüncü sırada yer aldı.

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"Türkiye'nin altın rezervi eridi" diyenlere tokat gibi cevap! En çok altın rezervi hangi ülkelerde var? Türkiye'de ne kadar altın rezervi var?
Türkiye'nin altın rezervi eridi diyenlere tokat gibi cevap! En çok altın rezervi hangi ülkelerde var? Türkiye'de ne kadar altın rezervi var?

İtalya 2.451,8 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında dördüncü sırada yer aldı.