"Türkiye'nin altın rezervi eridi" diyenlere tokat gibi cevap! En çok altın rezervi hangi ülkelerde var? Türkiye'de ne kadar altın rezervi var?

Türkiye'nin altın rezervinin eridiği iftiralarının atıldığı dönemde Dünya Altın Konseyi'nden yapılan açıklama tokat gibi cevap oldu. 2021'in verilerini açıklayan World Gold Council, dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkelerini sıraladı. Türkiye'nin İngiltere, Portekiz ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin önünde olması dikkat çekti. Peki Türkiye altın rezervi sıralamasında kaçıncı sırada?

Giriş Tarihi: 29.04.2021 16:33 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 16:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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