CHP ve İYİ Parti neden yatırımcıları tehdit etti? CHP ve İYİ Parti’nin "HDP planı" ne?

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın açıklamaları:

"Kim iktidara geldiğinde milletin anası ağlar bilemeyiz ama DSP iktidara geldiğinde bu milletin anası ağlamadı.

3 defa ülkeyi yönettik ve böyle bir dönem olmadı. Bizim inandığımız tek şey o da dürüst ve ahlaklı olmak.