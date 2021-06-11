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CHP ve İYİ Parti neden yatırımcıları tehdit etti? CHP ve İYİ Parti’nin "HDP planı" ne?

’nın içinde ‘adaylık’ krizi yaşanırken bir taraftan da Genel Başkanı ve Genel Başkanı ’nun yatırımcıları tehdit etmesi siyaset gündeminde konuşuluyor. Peki Kılıçdaroğlu ve Akşener yatırımlara neden karşı? Yerli ve yabancı yatırımcıları neden tehdit ediyorlar? Amaç muhalefet mi, "sabotaj planı" mı? CHP kurucu değerlerinden uzaklaştı mı? Türk solunun adresi mi?  Gelişmeleri DSP Genel Başkanı canlı yayınında değerlendirdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2021 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021
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CHP ve İYİ Parti neden yatırımcıları tehdit etti? CHP ve İYİ Parti’nin HDP planı ne?

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın açıklamaları:

"Kim iktidara geldiğinde milletin anası ağlar bilemeyiz ama DSP iktidara geldiğinde bu milletin anası ağlamadı.

3 defa ülkeyi yönettik ve böyle bir dönem olmadı. Bizim inandığımız tek şey o da dürüst ve ahlaklı olmak.

Ticaret yasalarla güvence altına alınmıştır. Türkiye dünyada kadim ve sözü geçen bir devlettir. Yatırımları ya da yatırımcıları tehdit etmek yanlış bir yaklaşımdır.

Bu Türkiye'ye dünyada istikrarsız bir ortam olduğu izlenimini verir. Buna da kimsenin hakkı yok.

Dünyaya güçsüz Türkiye ya da istikrarsız Türkiye mesajını kimsenin verme hakkı yoktur.

DSP eğer iktidara gelirse yapılmaya başlanan tüm yatırımlar devam edecektir. Türkiye dünyanın en güvenilir ve en düzgün devletlerinden biridir.

Siyasetin asli görevi yapmak, büyütmek ve geliştirmektir. Dünya değişiyor biz de gelişmeye ve değişime açık olmalıyız.

Siyasi partiler de buna göre karar almak zorunda. Amaç halkı ve toplumu huzur içinde yaşatmak olmalı.

Kanal İstanbul 1994 yılında DSP'nin seçim beyannamesinde yer alan ve yapılması gereken bir proje olarak karşımıza çıkıyor.

Pandemi döneminde tüm yaşam alanları bir birine girdi. Ülke yaklaşık 1,5 senedir sıkıntılı bir zaman yaşıyor. Bu dönemde yapılır mı bunu tartışabiliriz. Tehdit etmek yanlış bir yaklaşım biçimidir.

Muhalefet partisi olmanın birinci önceliği her şart ve koşulda iktidara saldırmak ya da iktidara olumsuz yaklaşma olmamalı. Yapılan birçok doğru iş var. Bu doğru işleri yeri geldiğinde bunları söylemeliyiz."

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