CHP ve İYİ Parti neden yatırımcıları tehdit etti? CHP ve İYİ Parti’nin "HDP planı" ne?
Millet İttifakı’nın içinde ‘adaylık’ krizi yaşanırken bir taraftan da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yatırımcıları tehdit etmesi siyaset gündeminde konuşuluyor. Peki Kılıçdaroğlu ve Akşener yatırımlara neden karşı? Yerli ve yabancı yatırımcıları neden tehdit ediyorlar? Amaç muhalefet mi, "sabotaj planı" mı? CHP kurucu değerlerinden uzaklaştı mı? Türk solunun adresi DSP mi? Gelişmeleri DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın açıklamaları:
"Kim iktidara geldiğinde milletin anası ağlar bilemeyiz ama DSP iktidara geldiğinde bu milletin anası ağlamadı.
3 defa ülkeyi yönettik ve böyle bir dönem olmadı. Bizim inandığımız tek şey o da dürüst ve ahlaklı olmak.
Ticaret yasalarla güvence altına alınmıştır. Türkiye dünyada kadim ve sözü geçen bir devlettir. Yatırımları ya da yatırımcıları tehdit etmek yanlış bir yaklaşımdır.
Bu Türkiye'ye dünyada istikrarsız bir ortam olduğu izlenimini verir. Buna da kimsenin hakkı yok.
Dünyaya güçsüz Türkiye ya da istikrarsız Türkiye mesajını kimsenin verme hakkı yoktur.
DSP eğer iktidara gelirse yapılmaya başlanan tüm yatırımlar devam edecektir. Türkiye dünyanın en güvenilir ve en düzgün devletlerinden biridir.
Siyasetin asli görevi yapmak, büyütmek ve geliştirmektir. Dünya değişiyor biz de gelişmeye ve değişime açık olmalıyız.
Siyasi partiler de buna göre karar almak zorunda. Amaç halkı ve toplumu huzur içinde yaşatmak olmalı.
Kanal İstanbul 1994 yılında DSP'nin seçim beyannamesinde yer alan ve yapılması gereken bir proje olarak karşımıza çıkıyor.
Pandemi döneminde tüm yaşam alanları bir birine girdi. Ülke yaklaşık 1,5 senedir sıkıntılı bir zaman yaşıyor. Bu dönemde yapılır mı bunu tartışabiliriz. Tehdit etmek yanlış bir yaklaşım biçimidir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den elektrikli katlanır bisiklet sürprizi! 11 Haziran Cuma BİM Aktüel ürünler kataloğu indirime doymadı! Bu hafta...
- Türkiye İtalya maçı kadrosu: Muhtemel 11'ler kimler? EURO 2020 Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta?
- Bugün toplantı var mı? Kabine Toplantısı ertelendi mi, iptal mi oldu? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?
- AÖF final sonuçları için kritik açıklama geldi! 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Atatürk Üniversitesi açıkladı! ATA AÖF yaz okulu olacak mı? 2021 ATA AÖF yaz okulu başvuruları ne zaman?
- ATA AÖF ders geçme notu kaç? 2021 ATA AÖF harf notu anlamları nedir? CC, CB geçer mi?
- AÇIKLANDI! ATA AÖF final sonuçları sorgulama: 2021 ATA AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Bahar dönemi...
- Yanardağ gibi patlamıştı gram altından ters köşe! Uzmanlardan altın fiyatları uyarısı: En az...
- Diyanet son dakika: Kurban kesim bedeli ne kadar? 2021 vekalet yoluyla kurban kesim fiyatları kaç TL?
- 10 Haziran hibe desteği yattı mı? 3 bin TL ve 5 bin TL esnafa hibe desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?
- ÖTV zammı 2021 ne kadar? Otomobil ÖTV zammı olacak mı? Sıfır araç ÖTV zammı son durum nedir?
- YKS'ye hangi okulda gireceğim? ÖSYM AİS sınav yerleri nasıl öğrenilir? YKS TYT AYT sınav giriş belgesi görüntüleme!