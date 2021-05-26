Dünya altın rezervi sıralaması 2021 | En çok altını olan ülkeler hangisi? İşte Türkiye'nin sıralaması

Türkiye altın rezervi 2021 kaçıncı sırada | Halk arasında "güvenilir liman" olarak isimlendirilen altın, dünya genelinde yeniden tırmanışa geçti. Altının Ons fiyatının yeniden 1900 dolara dayanmasıyla birlikte gram altın da yükselişini tırmandırdı. Altınla ilgili sıcak gelişmelerin yaşandığı şu dönemde önemli bir veri de açıklandı. Dünya Altın Konseyi ülkelerin altın rezervleri miktarlarını açıkladı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Giriş Tarihi: 26.05.2021 10:10 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 10:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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