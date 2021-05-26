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Haberler Galeri Dünya altın rezervi sıralaması 2021 | En çok altını olan ülkeler hangisi? İşte Türkiye'nin sıralaması

Dünya altın rezervi sıralaması 2021 | En çok altını olan ülkeler hangisi? İşte Türkiye'nin sıralaması

Türkiye altın rezervi 2021 kaçıncı sırada | Halk arasında "güvenilir liman" olarak isimlendirilen altın, dünya genelinde yeniden tırmanışa geçti. Altının Ons fiyatının yeniden 1900 dolara dayanmasıyla birlikte gram altın da yükselişini tırmandırdı. Altınla ilgili sıcak gelişmelerin yaşandığı şu dönemde önemli bir veri de açıklandı. Dünya Altın Konseyi ülkelerin altın rezervleri miktarlarını açıkladı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Giriş Tarihi: 26.05.2021 10:10 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 10:12
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Dünya altın rezervi sıralaması 2021 | En çok altını olan ülkeler hangisi? İşte Türkiye'nin sıralaması
Tüm ülkeler altın stoklamak için birbiriyle yarışıyor. Altının zor zamanlardaki gücü etkisiyle altın stoklarının etkin olması büyük önem arz ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünya altın rezervi sıralaması 2021 | En çok altını olan ülkeler hangisi? İşte Türkiye'nin sıralaması
Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, en büyük altın rezervine sahip 40 ülke içerisinden ilk 15'i şu şekilde sıralandı:
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Dünya altın rezervi sıralaması 2021 | En çok altını olan ülkeler hangisi? İşte Türkiye'nin sıralaması

15. KAZAKİSTAN

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Dünya altın rezervi sıralaması 2021 | En çok altını olan ülkeler hangisi? İşte Türkiye'nin sıralaması
Altın rezervi büyüklüğü: 395,8 ton
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Dünya altın rezervi sıralaması 2021 | En çok altını olan ülkeler hangisi? İşte Türkiye'nin sıralaması

14. TAYVAN

Altın rezervi büyüklüğü: 423,6 ton