Davutoğlu hakkında bomba iddia: Seçimleri kaybedince kutlama yaptı! Davutoğlu ve ekibi neyi kutladı?

Aslında bugün bu konuşmasını hatırlatıp bunun gereğini yapmak lazım. Başbakanken bir seçimde alınan eksik oydan medet umarak hangi siyasi oluşumlarla ya da hangi yurt dışı mihraklarla bu hesabın içerisinde oldu da bundan mutlu oldu ve bundan nasıl mutlu olup şuursuzlaştı ve davasından bu kadar uzaklaştı, anlaşılmıyor. Yaptığı bir ihanettir.