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İstanbul'da Atatürk Kent Ormanı'na kaçak moloz dökümü! Molozları kim döküyor?

'da bulunan 'nın bazı bölgelerine hafriyat dökülüyor. Temiz havası ve yemyeşil görüntüsüyle hayran bırakan kent ormanı şimdi kirliliğiyle tepki çekiyor. Detayları muhabiri aktardı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2021 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021
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İstanbul'da Atatürk Kent Ormanı'na kaçak moloz dökümü! Molozları kim döküyor?
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Mahmut Keşan'ın canlı yayında anlattıkları:

Bugün ancak böyle bir zamanda bu manzara ile karşılaşmak çok üzücü.

'Bu pisliğin burada ne işin var?' diye herkes merak ediyor.

Bölgeye evde kullanılan süpürgenin parçası atılmış. Sandalye ve yüzme paleti de bölgeye atılan pisliklerden bazıları…

Burada ne aransa var adeta. Birileri kamyonlarla bu pislikleri getirip atmış. kaskı, bavul göze çarpanlardan bazıları. Plastiklerin buraya toplu şekilde atılması ağır bir kokuya neden oluyor.

Birileri bunları buraya götürüp bilerek dökmüş. Buraya atılan atıkların bir an önce kaldırılması gerekiyor çünkü doğaya ciddi zarar veriyor.

Bölgeden A Haber ekranlarına yansıyan bir görüntü

Bölgeden A Haber ekranlarına yansıyan bir görüntü

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