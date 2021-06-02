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İtiraf-entrika-tiyatro siyaseti! Canlı yayında flaş değerlendirme: İstanbul’da belediyecilikte çuvallayanlar...

Son dakika haberi... ve yeni kurulan partilerin 2023 planı ne? "Entrika" siyasetinin yeni aktörü kim? 'ye karşı ittifakta "itirafçı" siyasilerin rolü ne? 'den BAE'ye suç örgütünden itirafçı siyasetçilere kim kiminle? Milletvekili , canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Kılıç, "’da belediyecilikte çuvallayanlar şu anda türlü soytarılıkların peşinde." dedi.

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Giriş Tarihi: 02.06.2021 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021
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İtiraf-entrika-tiyatro siyaseti! Canlı yayında flaş değerlendirme: İstanbul’da belediyecilikte çuvallayanlar...

'yi sahte gündemlerle neden hapsediyorlar? ve yeni kurulan partilerin 2023 planı ne? "Entrika" siyasetinin yeni aktörü kim? Türkiye'ye karşı ittifakta "itirafçı" siyasilerin rolü ne? 'den BAE'ye suç örgütünden itirafçı siyasetçilere kim kiminle? Milletvekili , canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE'DE MUHALEFET SORUNU VAR

Kılıç, "Her zaman ifade ettiğimiz bir husus var Türkiye'de iktidar değil muhalefet sorunu var. Muhalefet kendi oluşturduğu suni gündemle, siyasi ahlaka sığmayan yalan dalgalarının ve hakarete varan bozuk bir üslubun sahibi şu anda." dedi.

"İSTANBUL'DA ÇUVALLAYANLAR..."

Kılıç şu ifadeleri kullandı; "İstanbul'da belediyecilikte çuvallayanlar şu anda türlü soytarılıkların peşinde. Biz bunların maksadını amacını gayet iyi biliyoruz. Siyasi olarak fikri olarak Türkiye'nin gündemine dair yarınlarına dair sözü olmayanlar maalesef devamlı aynı nakaratı tekrar etmeye devam edecekler. Ama milletimiz bunları çok iyi biliyor."

İstanbul’da belediyecilikte çuvallayanlar... İSTANBUL'DA BELEDİYECİLİKTE ÇUVALLAYANLAR...

Gündemlerini suç örgütü lideri belirliyor!

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