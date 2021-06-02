İtiraf-entrika-tiyatro siyaseti! Canlı yayında flaş değerlendirme: İstanbul’da belediyecilikte çuvallayanlar...
Son dakika haberi... Millet İttifakı ve yeni kurulan partilerin 2023 planı ne? "Entrika" siyasetinin yeni aktörü kim? Türkiye'ye karşı ittifakta "itirafçı" siyasilerin rolü ne? ABD'den BAE'ye suç örgütünden itirafçı siyasetçilere kim kiminle? AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Kılıç, "İstanbul’da belediyecilikte çuvallayanlar şu anda türlü soytarılıkların peşinde." dedi.
Türkiye'yi sahte gündemlerle neden hapsediyorlar? Millet İttifakı ve yeni kurulan partilerin 2023 planı ne? "Entrika" siyasetinin yeni aktörü kim? Türkiye'ye karşı ittifakta "itirafçı" siyasilerin rolü ne? ABD'den BAE'ye suç örgütünden itirafçı siyasetçilere kim kiminle? AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
TÜRKİYE'DE MUHALEFET SORUNU VAR
Kılıç, "Her zaman ifade ettiğimiz bir husus var Türkiye'de iktidar değil muhalefet sorunu var. Muhalefet kendi oluşturduğu suni gündemle, siyasi ahlaka sığmayan yalan dalgalarının ve hakarete varan bozuk bir üslubun sahibi şu anda." dedi.
"İSTANBUL'DA ÇUVALLAYANLAR..."
Kılıç şu ifadeleri kullandı; "İstanbul'da belediyecilikte çuvallayanlar şu anda türlü soytarılıkların peşinde. Biz bunların maksadını amacını gayet iyi biliyoruz. Siyasi olarak fikri olarak Türkiye'nin gündemine dair yarınlarına dair sözü olmayanlar maalesef devamlı aynı nakaratı tekrar etmeye devam edecekler. Ama milletimiz bunları çok iyi biliyor."
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