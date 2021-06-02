İtiraf-entrika-tiyatro siyaseti! Canlı yayında flaş değerlendirme: İstanbul’da belediyecilikte çuvallayanlar...

TÜRKİYE'DE MUHALEFET SORUNU VAR

Kılıç, "Her zaman ifade ettiğimiz bir husus var Türkiye'de iktidar değil muhalefet sorunu var. Muhalefet kendi oluşturduğu suni gündemle, siyasi ahlaka sığmayan yalan dalgalarının ve hakarete varan bozuk bir üslubun sahibi şu anda." dedi.