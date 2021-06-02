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İtiraf-entrika-tiyatro siyaseti! Canlı yayında flaş değerlendirme: İstanbul’da belediyecilikte çuvallayanlar...

A Haber
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Giriş: 02.06.2021 08:41
Güncelleme:02.06.2021 09:03
Son dakika haberi... Millet İttifakı ve yeni kurulan partilerin 2023 planı ne? "Entrika" siyasetinin yeni aktörü kim? Türkiye'ye karşı ittifakta "itirafçı" siyasilerin rolü ne? ABD'den BAE'ye suç örgütünden itirafçı siyasetçilere kim kiminle? AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Kılıç, "İstanbul’da belediyecilikte çuvallayanlar şu anda türlü soytarılıkların peşinde." dedi.
İstanbul’da belediyecilikte çuvallayanlar... İSTANBUL'DA BELEDİYECİLİKTE ÇUVALLAYANLAR...
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İstanbul’da belediyecilikte çuvallayanlar...
İstanbul’da belediyecilikte çuvallayanlar...
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