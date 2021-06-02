Son dakika: Siyasette 2. Ali Babacan vakası! Abdullah Gül tezkerenin reddi için mi çalıştı? A Haber'de flaş değerlendirmeler
Son dakika haberi... Siyasette 2. Ali Babacan vakası yaşanıyor. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün o dönem 1 Mart tezkeresini önce imzalayıp ardından da Meclis’e sunulduktan sonra bunun aleyhine çalıştığı ortaya çıktı. “Tezkereye imza vermeyin” diye bir çalışma yaptığı iddia ediliyor. AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve siyaset bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
Babacan'ın itirafları siyasetteki gündemini henüz korurken 2. Ali Babacan vakası yaşanıyor. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün o dönem 1 Mart tezkeresini önce imzalayıp ardından da Meclis'e sunulduktan sonra bunun aleyhine çalıştığı ortaya çıktı. "Tezkereye imza vermeyin" diye bir çalışma yaptığı iddia ediliyor. AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve siyaset bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
RÜZGAR GÜLÜ GİBİLER!
AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun: Doğrusu ben çok şaşırmadım. Bir insan o gün için tezkereye taraftar da olabilir karşı da olabilir. Normal olarak bunu anlayabiliriz. Ama bu ikircikli tavrı anlamamız mümkün değil. Aynı şeyi Ali Babacan'da da gördük. Aslında bu bir ruh hali bir karakter yani dışarıda başka bir şey içeride başka bir şey. Görünen madalyonun bir yüzü başka diğer yüzü başka. Önümüzdeki günlerde başka duyumlar da alırsak başka haberleri de alırsak çok şaşırmayacağım. Bu bir tarzdır. Bu bir karakterdir. Nasıl bir gelişme olursa buna göre rüzgar gülü gibi şekil alma isteği.
"BU TÜR İFŞALARLA KARŞI KARŞIYA KALACAĞIZ"
Siyaset Bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin: Benim gördüğüm kadarıyla şöyle bir tavırları var siyasette Babacan stili diye bir yazı yazdım. Şu ortaya çıktı bunlar gündemde olmak veya tartışılan ne kadar konu varsa bunun dışında olmak istiyorlar. Sayın Babacan demişti ki biz görünmüyorduk ama göbeğindeydi demişti. Bu olayda da şu çıktı göbeğindeler ama görünmek istemedikleri anlaşılıyor. Bu yeni bir moda gibi gözüküyor. Attıkları imzanın arkasında durmayan durmak istemeyen bir siyasetçi modeliyle karşı karşıyayız. Önümüzdeki süreçte biz bu tür ifşalarla karşı karşıya kalacağız.
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