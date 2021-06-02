Son dakika: Siyasette 2. Ali Babacan vakası! Abdullah Gül tezkerenin reddi için mi çalıştı? A Haber'de flaş değerlendirmeler

RÜZGAR GÜLÜ GİBİLER!

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun: Doğrusu ben çok şaşırmadım. Bir insan o gün için tezkereye taraftar da olabilir karşı da olabilir. Normal olarak bunu anlayabiliriz. Ama bu ikircikli tavrı anlamamız mümkün değil. Aynı şeyi Ali Babacan'da da gördük. Aslında bu bir ruh hali bir karakter yani dışarıda başka bir şey içeride başka bir şey. Görünen madalyonun bir yüzü başka diğer yüzü başka. Önümüzdeki günlerde başka duyumlar da alırsak başka haberleri de alırsak çok şaşırmayacağım. Bu bir tarzdır. Bu bir karakterdir. Nasıl bir gelişme olursa buna göre rüzgar gülü gibi şekil alma isteği.