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Son dakika: 1 Haziran’dan sonra ne olacak? Kısıtlamalar kalkacak mı? Maske zorunluluğu devam edecek mi? Uzman isimden flaş değerlendirme

Son dakika haberi... 'da nasıl olacak? Maskelerden ne zaman kurtulacağız? Açık havada serbest mi olacak? 'den hangi kararlar çıkacak? Hematoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. , canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

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Giriş Tarihi: 30.05.2021 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021
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Son dakika: 1 Haziran’dan sonra ne olacak? Kısıtlamalar kalkacak mı? Maske zorunluluğu devam edecek mi? Uzman isimden flaş değerlendirme

Uygulanan kademeli dönemi sonra eriyor. 'dan itibaren normalleşmede yeni bir adıma geçiliyor. Peki 1 Haziran'dan sonra neler değişecek? Normalleşme nasıl olacak? Kısıtlamalar kalkacak mı? Maske zorunluluğu devam edecek mi? Kabine'den hangi kararlar çıkacak? Hematoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. , canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"SALGIN DEVAM EDİYOR"

Özellikle şunu vurgulayalım. Kapanma sonucunda vaka sayıları 7 binlere indi hedef 5 bindi. Şunu belirtmek gerekiyor ki tedbirler artık bundan sonra gevşetilecek. Fakat vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Tedbirler gevşetilirken pandemi bitmiyor yani salgın devam ediyor.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARILAR

O nedenle restoranlar kafeler kurallara uymalı, vatandaşlarımız kalabalık yerlerde bulunmamalı. Ve özellikle mesafe kurallarına dikkat etmeliler. Bizim yapacağımız en önemli şey Haziran'ın sonunda kadar en az 30 milyon insanımızı aşılamak olacak. Yani günde 1 milyon insanımızı aşılamalıyız. 'nin bunu yapacak altyapısı var. Hiç olmazsa Haziran sona kadar nüfusumuzun yüzde 55-60'ını aşılamış olmamız gerekiyor. Eğer bunları yaparsak yavaş yavaş belki maskelerin açık alanda çıkarılması gibi biraz esnek davranmak gibi kurallar gündeme gelebilir. Hızlı aşılama virüsü kontrol altına alıyor.

AÇIK HAVADA MASKE SERBEST Mİ OLACAK?

Bence bu konuda çok acele etmemek lazım. Toplumda yanlış anlamaya ve suistimale kötü sonuçlara yol açabilir. Şu şartla olabilir bu aşılama oranlarımız artarsa yüzde 40'ları geçersek halihazırda 2 aşısını da yapmış vatandaşlar açık havada maskelerini çıkarabilirler.

1 Haziran’dan sonra ne olacak? 1 HAZİRAN'DAN SONRA NE OLACAK?

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