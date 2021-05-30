Son dakika: 1 Haziran’dan sonra ne olacak? Kısıtlamalar kalkacak mı? Maske zorunluluğu devam edecek mi? Uzman isimden flaş değerlendirme

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARILAR

O nedenle restoranlar kafeler kurallara uymalı, vatandaşlarımız kalabalık yerlerde bulunmamalı. Ve özellikle maske mesafe kurallarına dikkat etmeliler. Bizim yapacağımız en önemli şey Haziran'ın sonunda kadar en az 30 milyon insanımızı aşılamak olacak. Yani günde 1 milyon insanımızı aşılamalıyız. Türkiye'nin bunu yapacak altyapısı var. Hiç olmazsa Haziran sona kadar nüfusumuzun yüzde 55-60'ını aşılamış olmamız gerekiyor. Eğer bunları yaparsak yavaş yavaş belki maskelerin açık alanda çıkarılması gibi biraz esnek davranmak gibi kurallar gündeme gelebilir. Hızlı aşılama virüsü kontrol altına alıyor.