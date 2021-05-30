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İşte Türkiye'nin yeni normalleşme planı! Kafe ve restoranlar açılacak mı? Maskesiz hayat mı geliyor? Sokağa çıkma kısıtlaması kalkıyor mu? Düğün salonları açılacak mı?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçen , pazartesi günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı 'ndan çıkacak yeni kararlarına kilitlendi. Toplantıda öne çıkacak konuların başında sokak kısıtlaması, kafe-restoranların çalışma saatleri ve maskesiz hayat planı olması bekleniyor. 'dan sonra Türkiye'yi neler bekliyor? Tam normalleşme için adımlar nasıl olacak? -konser-tiyatro gibi etkinlikler başlayacak mı? Düğün salonları açılacak mı? merak edilen tüm soruların yanıtını Başkan Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası açıklayacak?

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 30.05.2021 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021
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İşte Türkiye'nin yeni normalleşme planı! Kafe ve restoranlar açılacak mı? Maskesiz hayat mı geliyor? Sokağa çıkma kısıtlaması kalkıyor mu? Düğün salonları açılacak mı?

Sağlık Bakanı 'nın toplantısı sonrası açıkladığı sonrası için yeni normalleşmeye yönelik taslak çalışma ile birlikte gözler artık yarın yapılacak Kabine toplantısında... Esnaf heyecanla hazırlıklarını yaparken; kafe-restoran ve diğer işletmelerin çalışma saatleri de merak ediliyor. 'nin merakla beklediği kararları yarın millete sesleniş konuşması ile duyuracak. Öte yandan; halı sahaların açılması, düğünlerin yapılması gibi konularda gündemde.

İşte Türkiye'nin 1 Haziran sonrası için planı: A Haber Muhabiri , normalleşme planlarına ilişkin şunları ifade etmişti.

"Aşılamanın hızlanmasıyla birlikte kademeli normalleşmede hız kazanacak. Haziran ayında normalleşme/gevşemenin artacağını belirtebiliriz. Bazı beklentiler, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri var. ile birlikte son şeklini alacak bu kararlar."

"Esnaf haber bekliyor. Kafe ve restoranların yaz itibarıyla bahçeler de faaliyet gösterebilecekleri belirtiliyor. Kısıtlı sayıda müşteri alınmasıyla restoran-kafelerin kapılarını açması bekleniyor. Açık havada kısıtlı sayıda düğünlerin yapılacağı da belirtiliyor. Halı sahalar-spor salonları bunlar da aşılama hızı arttıkça açılacak"

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI...

Bilim Kurulu, hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yol haritası önerisini Bakan Koca'ya sundu. Koca, öneriyi Kabine'de anlatacak.

SON DAKİKA: 1 Haziran'dan sonra ne olacak? Tam açılma olacak mı? Kademeli normalleşme ne zaman bitecek?

Bilim Kurulu'na göre, hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması saat 24.00'e kadar uzatılmalı. Kabine üyeleri bu öneriyi ele alacak. Hafta sonu kısıtlamasının da kaldırılması üzerinde duruluyor.

MASKESİZ HAYAT MI GELİYOR?

1 Haziran sonrası da aşılamanın etkisi ile vaka sayılarında azalma aynı hızda sürerse maskesiz hayat planı da gündeme gelecek. Özellikle ahil ve parklarda 2 metre mesafe varsa maske takılması zorunlu olmayacak.

TAM NORMALLEŞME İÇİN 2 KRİTİK TARİH

'in birinci dozunun vurulmasından iki hafta sonra bile yüzde 70-80'lik bir koruma oluştuğu için 30 milyon kişiye ilk doz aşı yapıldığında toplum bağışıklığı yüzde 55-56'ya ulaşacak. ve örnekleri dikkate alındığında Türkiye'de de bu kapsamda yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ise ferahlama olacak.

SİNEMA-KONSER-TİYATRO VE BİRÇOK ETKİNLİK İÇİN YENİ SİSTEM

Türkiye'nin rahatlaması için toplumsal bağışıklık aşılama oranının yüzde 70'i bulması gerekiyor. 65 yaş üstünde bu oran yüzde 85'e ulaştı. Ancak araştırmalar yaş grupları düştükçe aşıya ilginin de azaldığını gösteriyor. Yapılacak kampanyalar ile gençlerin aşıya olan ilgisinin artması sağlanacak.

Bunun için 65 yaş üstüne yapıldığı gibi aşıya teşvik için bazı "pozitif ayrımcılıklar" gündeme gelecek. Örneğin konser, ve tiyatro gibi etkinliklere aşı yaptıranlar alınırken, maske zorunluluğu da esnetilebilecek.

Normalleşme 1 Haziran'da başlıyor NORMALLEŞME 1 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR
1 Haziran’dan sonra ne olacak? 1 HAZİRAN'DAN SONRA NE OLACAK?

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