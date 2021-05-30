İşte Türkiye'nin yeni normalleşme planı! Kafe ve restoranlar açılacak mı? Maskesiz hayat mı geliyor? Sokağa çıkma kısıtlaması kalkıyor mu? Düğün salonları açılacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıkladığı 1 Haziran sonrası için yeni normalleşmeye yönelik taslak çalışma ile birlikte gözler artık yarın yapılacak Kabine toplantısında... Esnaf heyecanla hazırlıklarını yaparken; kafe-restoran ve diğer işletmelerin çalışma saatleri de merak ediliyor. Başkan Erdoğan Türkiye'nin merakla beklediği kararları yarın millete sesleniş konuşması ile duyuracak. Öte yandan; halı sahaların açılması, düğünlerin yapılması gibi konularda gündemde.