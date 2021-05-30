İşte Türkiye'nin yeni normalleşme planı! Kafe ve restoranlar açılacak mı? Maskesiz hayat mı geliyor? Sokağa çıkma kısıtlaması kalkıyor mu? Düğün salonları açılacak mı?
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçen Türkiye, pazartesi günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'ndan çıkacak yeni normalleşme kararlarına kilitlendi. Toplantıda öne çıkacak konuların başında sokak kısıtlaması, kafe-restoranların çalışma saatleri ve maskesiz hayat planı olması bekleniyor. 1 Haziran'dan sonra Türkiye'yi neler bekliyor? Tam normalleşme için adımlar nasıl olacak? Sinema-konser-tiyatro gibi etkinlikler başlayacak mı? Düğün salonları açılacak mı? merak edilen tüm soruların yanıtını Başkan Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası açıklayacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıkladığı 1 Haziran sonrası için yeni normalleşmeye yönelik taslak çalışma ile birlikte gözler artık yarın yapılacak Kabine toplantısında... Esnaf heyecanla hazırlıklarını yaparken; kafe-restoran ve diğer işletmelerin çalışma saatleri de merak ediliyor. Başkan Erdoğan Türkiye'nin merakla beklediği kararları yarın millete sesleniş konuşması ile duyuracak. Öte yandan; halı sahaların açılması, düğünlerin yapılması gibi konularda gündemde.
İşte Türkiye'nin 1 Haziran sonrası için normalleşme planı: A Haber Muhabiri Ece Altuğ, normalleşme planlarına ilişkin şunları ifade etmişti.
"Aşılamanın hızlanmasıyla birlikte kademeli normalleşmede hız kazanacak. Haziran ayında normalleşme/gevşemenin artacağını belirtebiliriz. Bazı beklentiler, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri var. Kabine toplantısı ile birlikte son şeklini alacak bu kararlar."
"Esnaf haber bekliyor. Kafe ve restoranların yaz itibarıyla bahçeler de faaliyet gösterebilecekleri belirtiliyor. Kısıtlı sayıda müşteri alınmasıyla restoran-kafelerin kapılarını açması bekleniyor. Açık havada kısıtlı sayıda düğünlerin yapılacağı da belirtiliyor. Halı sahalar-spor salonları bunlar da aşılama hızı arttıkça açılacak"
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI...
Sağlık bakanlığı Bilim Kurulu, hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yol haritası önerisini Bakan Koca'ya sundu. Koca, öneriyi Kabine'de anlatacak.
SON DAKİKA: 1 Haziran'dan sonra ne olacak? Tam açılma olacak mı? Kademeli normalleşme ne zaman bitecek?
Bilim Kurulu'na göre, hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması saat 24.00'e kadar uzatılmalı. Kabine üyeleri bu öneriyi ele alacak. Hafta sonu kısıtlamasının da kaldırılması üzerinde duruluyor.
MASKESİZ HAYAT MI GELİYOR?
1 Haziran sonrası da aşılamanın etkisi ile vaka sayılarında azalma aynı hızda sürerse maskesiz hayat planı da gündeme gelecek. Özellikle ahil ve parklarda 2 metre mesafe varsa maske takılması zorunlu olmayacak.
TAM NORMALLEŞME İÇİN 2 KRİTİK TARİH
BioNTech'in birinci dozunun vurulmasından iki hafta sonra bile yüzde 70-80'lik bir koruma oluştuğu için 30 milyon kişiye ilk doz aşı yapıldığında toplum bağışıklığı yüzde 55-56'ya ulaşacak. İsrail ve İngiltere örnekleri dikkate alındığında Türkiye'de de bu kapsamda yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ise ferahlama olacak.
SİNEMA-KONSER-TİYATRO VE BİRÇOK ETKİNLİK İÇİN YENİ SİSTEM
Türkiye'nin rahatlaması için toplumsal bağışıklık aşılama oranının yüzde 70'i bulması gerekiyor. 65 yaş üstünde bu oran yüzde 85'e ulaştı. Ancak araştırmalar yaş grupları düştükçe aşıya ilginin de azaldığını gösteriyor. Yapılacak kampanyalar ile gençlerin aşıya olan ilgisinin artması sağlanacak.
Bunun için 65 yaş üstüne yapıldığı gibi aşıya teşvik için bazı "pozitif ayrımcılıklar" gündeme gelecek. Örneğin konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere aşı yaptıranlar alınırken, maske zorunluluğu da esnetilebilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Manchester City Chelsea maçı canlı izle: beIN Sports Haber 2021 Şampiyonlar Ligi final maçı saat kaçta?
- Kısıtlamalar ne zaman bitiyor? 1 Haziran Salı günü yasaklar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- Hazırlıklar başladı! 1 Haziran'da restoran ve kafeler açılacak mı? Çay bahçesi ve kıraathaneler ne zaman açılacak?
- Yoğunluk başladı! 1 Haziran'da düğün salonları açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Haziran ayı itibarıyla...
- Ve gün yüzüne çıktı! Tebessüm ettirecek taze kampanyalar! Halkbank, Garanti, İş Bankası kredi faiz oranları...
- Kabine Toplantısı tarihi belli oldu! Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak?
- Altında pozisyonunuzu alın! Yükseliş rallisi geliyor! Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar olacak?
- Hafta sonu yasağı ne zaman kalkacak? Cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Son gelişmeler...
- A101'de her cebe uyan indirim! 29 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğunda indirim fırtınası! İşte o liste...
- Şampiyonlar Ligi final ne zaman? Manchester City Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?
- Bugün marketler açık mı? Hafta sonu 29 Mayıs Cumartesi marketler saat kaçta kapanacak? A101, BİM, ŞOK, Migros...
- AÖF sınav giriş ekranı: Anadolu Üniversitesi final sınavı ne zaman yapılacak? 2021 AÖF online sınav detayları...