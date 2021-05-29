ABD’den dev terör fonu! Pentagon PKK için 522 milyon dolar bütçe ayırdı
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon, DEAŞ ile mücadele adı altında YPG/PKK terör örgütü ile işbirliği için 522 milyon dolar fon talep etti. Amerika'nın terör örgütleriyle olan birlikteliğini A Haber canlı yayınına katılan eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu anlattı.
Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu'nun açıklamaları:
"Trump yönetimi dönemini hatırlarsak 'DEAŞ terör örgütü bitmiştir.' demişti. Trump'ın bu sözü bugün geçerliliğini kaybetmiştir.
DEAŞ tehlikesi ABD'nin zihninde hale devam ediyor.
CENTCOM bu büyük bütçeyi ikiye ayırmış. 345 milyon doları Irak'ta harcayacak. ABD bu parayı merkezi yönetim güçleri ve üslerine göre ayarlayacak ve bunu DEAŞ ile mücadele adı altında harcayacaklar. Ama burada DEAŞ var mı? Çok ayrı bir soru işareti.
Suriye'de 177 milyon dolarlık bir bütçe var. Bu para birilerine verilecek. Kim bunlar peki? Adını 'Taramadan geçirilmiş, Suriyeli gurup ve kişiler.' diye veriyor. Bu ayrıntılar bütçede yer alıyor yani bu paralar kişilere bile verilecek.
Burada YPG/PKK'dan oluşan bir düzen var. Burada yapılmak istenen DEAŞ ile mücadele değil. Burada Suriye'yi bölmek ile ilgili projenin devamı bu.
Bu para sadece 177 milyon dolar değildir. ABD bayrağının olduğu yerde Suriye merkezi güçleri kontrolü sağlayamadığı için bir gelir elde edemiyor.
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