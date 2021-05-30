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Son dakika: 1 Haziran’dan sonra ne olacak? Normalleşme sürecinin ayrıntıları neler? Gözler kabine toplantısında
Son dakika haberi... Türkiye 1 Haziran'da başlayacak normalleşme sürecine kilitlenmiş durumda. Ancak öncesinde gözler yarın yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Toplantıda alınması beklenen kararlar neler? Hangi normalleşme adımları atılacak? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ canlı yayında aktardı.