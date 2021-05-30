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1 Haziran’dan sonra ne olacak? Kısıtlamalar kalkacak mı? Maske zorunluluğu devam edecek mi?

A Haber
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Giriş: 30.05.2021 11:23
Güncelleme:30.05.2021 11:48
Son dakika haberi... 1 Haziran'da normalleşme nasıl olacak? Maskelerden ne zaman kurtulacağız? Açık havada maske serbest mi olacak? Kabine'den hangi kararlar çıkacak? Hematoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Taner Demirer, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.
1 Haziran’dan sonra ne olacak? 1 HAZİRAN'DAN SONRA NE OLACAK?
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1 Haziran’dan sonra ne olacak?
1 Haziran’dan sonra ne olacak?
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