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1 Haziran’dan sonra ne olacak? Kısıtlamalar kalkacak mı? Maske zorunluluğu devam edecek mi?
Son dakika haberi... 1 Haziran'da normalleşme nasıl olacak? Maskelerden ne zaman kurtulacağız? Açık havada maske serbest mi olacak? Kabine'den hangi kararlar çıkacak? Hematoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Taner Demirer, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.