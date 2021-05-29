Erken seçim ısrarının perde arkası! Muhalefet seçim çağrısı üzerinden ekonomiyi mi hedef alıyor?
CHP, İYİ Parti ve HDP yerel seçimlerdeki iş birliğini cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de sürdürmenin planlarını yapıyor. Bu kapsamda üç partinin liderinden de peş peşe birlikte hareket edelim mesajları geliyor. Öte yandan Türkiye'nin istikbali, istiklali, istikrarı tehdit ediliyor. Türkiye'nin istiklal mücadelesini yaptığı terörle mücadele muhalefet tarafından itibarsızlaştırılıyor. Döviz üzerinden yeni operasyon mu? Muhalefet ve uluslararası basın yine ekonomiyi mi hedef alıyor? Erken seçim ısrarının perde arkasında ne var? Yine hedef ekonomi mi? Erken seçim çağrıları ve son provokasyonlar ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan değerlendirdi.
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç'in açıklamaları:
"Muhalefetin erken seçim çağrılarını ben eski Türkiye'nin alışkanlıklarından biri olarak görüyorum.
Eski Türkiye'de koalisyona dayalı hükümetler olduğu için 'hadi erken seçim yapalım' diyorlardı. Ve 2002'de AK Parti dönemine gelene kadar hükümetlerin ömrü 16 aydı. O zaman muhalefetin erken seçim çağrıları kolayca yanıt buluyordu. Koalisyonlar parçalanıyordu.
1980'de darbe olduğunda Türkiye 105. turda cumhurbaşkanını seçemeyecek durumdaydı. Sistem istikrarı getirmiyordu çare olarak seçim görünüyordu. Başkanlık sistemi işte Türkiye'ye böyle önemli bir gelişme kazandırdı. İstikrarı getirdi. Eskisi gibi 'Hadi seçime gidelim' gibi bir durum yok. Şimdi milletin oyunu almış gece gündüz çalışan bir Cumhurbaşkanı var.
Ortada bir kaos yok, iktidar boşluğu yok. Milletin güvenini almış bir sistem ve cumhurbaşkanı var. Meclis'te bir çoğunluk var, kanunu çıkarmakta zorlanmıyoruz. Dolayısıyla erken seçimin bir karşılığı yok. Ben muhalefetin erken seçim istediğine inanmıyorum. Muhalefet yamalı bohça durumunda ve ne yapacakları belirsiz. Adayları belirsiz ve daha nasıl anlaşacakları veya anlaşamayacakları belirsiz.
Kandil orada dururken ve benim askerimi tehdit ederken ben bu mücadelede şehit verirken siz onun siyasi uzantısı olan bir partiyle kapalı kapılar ardında 'bunların ılımlıları var bunlara bakanlık veririz.' diyemezsiniz. Bunu derseniz karşılığı olmaz. Yarın sandıkta bunu yüzünüze çarparlar."
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın açıklamaları:
"Muhalefet sürekli olarak erken seçimi gündeme getiriyor da bunun gerçekleşmesini mümkün olmadığını bildiği halde yapıyor. Bugünkü şartlarda erken seçim olasılığı hiçbir şekilde yok. Meclis'te Cumhur İttifakı'nın yeterli çoğunluğu var Cumhurbaşkanı'nın da 5 yıllık yetki aldığı bir dönem söz konusu. Bu şekilde erken seçim olması mümkün değil.
Muhalefet bunu sürekli yaparak seçmenine hedef gösteriyor ve hareketlilik sağlamaya çalışıyor. Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı başarılı oldukça muhalefet paniğe kapılıyor. 2023 seçimini kaybedeceklerini görüyorlar ve bunun korkusunu yaşıyorlar.
Burada ilgi çeken şey HDP'nin artık açık şekilde konumunu belirtmesi. İYİ Parti ikili oynuyor. Sürekli olarak HDP'ye karşı gibi yapıyor ancak iş biriliği yapıyor. Bunun yerel seçimlerde net şekilde gördük. Birlikte hareket ettiler. Bu olanlardan sonra 'Bakanlık' bölüşmeleri de gayet doğal.
Millet İttifakı seçimi kazanmak için her şeyi yapıyor. Bütün benzemezlerin bir araya geleceği görünüyor. Biden, başkan seçilmeden önce 'Türkiye'de cumhurbaşkanı değiştirmek için dostlarıyla birlikte hareket edeceğini' ifade etti. Bunlar Biden'dan talimat alan gruplar. CHP de bunu açıkça ifade etti, Biden'dan bu konuda yardım istedi. CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Biden'dan yardım istedi. Herkes görevine hazır Biden düğmeye basmış herhalde. Türkiye düşmanlarının hepsinin hedefi Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetidir."
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