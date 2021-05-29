Erken seçim ısrarının perde arkası! Muhalefet seçim çağrısı üzerinden ekonomiyi mi hedef alıyor?

Ortada bir kaos yok, iktidar boşluğu yok. Milletin güvenini almış bir sistem ve cumhurbaşkanı var. Meclis'te bir çoğunluk var, kanunu çıkarmakta zorlanmıyoruz. Dolayısıyla erken seçimin bir karşılığı yok. Ben muhalefetin erken seçim istediğine inanmıyorum. Muhalefet yamalı bohça durumunda ve ne yapacakları belirsiz. Adayları belirsiz ve daha nasıl anlaşacakları veya anlaşamayacakları belirsiz.