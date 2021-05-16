AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber ekranlarında açıkladı! Erken seçim olacak mı? Tam kapanma sonrası neler olacak?

1 HAZİRAN'A KADAR HEDEF NE?

Uzmanlar bu haftanın çok kritik olacağını ifade ediyor. Tüm rakamlara bakılacak. Hastalığı bütünüyle ortadan kaldırmak istiyoruz.Tüm uygulamalara bakılacak ve sonrasında bir karar verilecek.

ERKEN SEÇİM İÇİN NE GEREKLİ? ANKETLERDE SON DURUM NE?

Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçim 2023'te, genel yerel seçimler ise 2024 yılında yapılacaktır. Erken seçim için iki koşulun oluşması gerekiyor. Siyasetin bir tıkanmışlığı söz konusu değildir. Siyasi şartların olgunlaşmadığı bir dönemde erken seçime gidilmez. Muhalefet algı yapıyor. Sanki onların oyu çok artmış ve Erdoğan'ın oyları düşmüş gibi bir algı yapılıyor. Tüm araştırmalarda AK Parti şu an açık ara birinci partidir. Erken seçim bir matematik işidir. Seçimler vaktinde olacak.