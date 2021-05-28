Başkan Erdoğan - Biden görüşmesi öncesi dolarda dikkat çeken hareketlilik! Yine hedef ekonomi mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesi öncesi erken seçim çağrıları ve dış basının manipülasyonları yine devrede... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da, yıl sonu büyüme oranını yüzde 6 olarak öngördüklerini ifade etti.

Peki koronavirüs salgınına rağmen yaşanan bu olumlu gelişmelere rağmen muhalefet neden erken seçim çağrısı yapıyor? Muhalefetin erken seçim çağrısının ekonomiye etkisi nedir? Dolar üzerinden yeni bir operasyon mu yapılıyor? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, konuyla ilgili A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.