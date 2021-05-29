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Muhalefetin 2023 hesapları karışık! Yalan ve iftira üzerinden siyaset yapıldı

yaklaşırken, yol haritasını iftira siyaseti üzerinden çiziyor. İçeride terör örgütünün siyasal uzantıları ile yol alan 'ın bugünlerde bir kulağı da firari suç örgütü liderinde. İşte amaca giden her yol mübahtır anlayışı ile siyasi etiği hiçe sayan Millet İttifak'ın 2023 hesapları…

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2021 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021
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Muhalefetin 2023 hesapları karışık! Yalan ve iftira üzerinden siyaset yapıldı

, kimi için devletin bekası anlamına gelirken kimileri için ise kendi siyasi ikballeri söz konusu.

Bu amaçla terör örgütü mensuplarının ve suç örgütü liderlerinin yalan ve iftiralarına bile sahip çıkmaktan çekinmiyorlar.

'nin terör örgütlerine diz çöktürdüğü, PKK'ya katılımların neredeyse sıfırlandığı dönemde 'nın hedef alınması da bu bakımdan manidar.

Muhalefetin çarpık siyasi anlayışına göre, 2023 seçimlerinde kendilerini başarıya götürecek olan her yol mübah.

öncesi 'dan demokrasi talep edecek kadar aczini ortaya koymaları da bunun en büyük sinyallerindendi. Yaptıkları açıklamalarla, adeta siyasi manda özlemlerini açığa vurmuşlardı.

Kaset operasyonlarıyla, bildirilerle, gayri ahlaki ittifaklarla Türkiye hem siyasal hem de ekonomik olarak yıpratılmak isteniyor.

Görünen o ki bileşenleri, 'ındaki seçimlere kadar siyasi kaos üretmeye, yol haritasını iftira siyaseti üzerinden çizmeye devam edecek.

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