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A Haber canlı yayınında flaş sözler: Erken seçimi çok isteyen PKK'dır

A Haber
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Giriş: 26.05.2021 00:25
Güncelleme:26.05.2021 00:26
A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programına konuk olan İletişim Uzmanı Ali Saydam, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erken seçim iddialarıyla ilgili konuşan Saydam, "Seçimi çok isteyen terör örgütü PKK'dır. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte üç harfliler PÖH/JÖH MİT ve TSK fena vuruyor." ifadelerini kullandı. Öte yandan Saydam, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 120 milyon BioNTech aşısının en geç eylül ayı sonuna kadar ülkemize geleceğinin müjdesini, Türkiye'nin ekonomik olarakta ferahlama sürecine gireceğinin işareti olarak yorumladı.
A Haber'de flaş sözler: Erken seçimi çok isteyen PKK'dır
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