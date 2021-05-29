Erken seçim çağrıları ve son provokasyonlar ne anlama geliyor? "Proje İttifak"ın gizli ajandası ne?

ABD, Suriye'de PKK'ya 552 milyon dolar bütçe ayırıyor. Biz bunu görmeyecek miyiz? Bizi Suriye'ye çevirmek istiyorlar. Bunları söylemezsek bizim insanımız Yunanistan'ın kırmızı ışıklarında para mı dilenecek? Domuz etli menülerinde Kızılhaç çadırlarında yemek mi arayacak? Bunların hepsi birlikte hareket ediyorlar. Bunların hedefi Erdoğan ve Türkiye. Kasetlerle istediklerini alamayanlar tatil günü dolara sarmaya başladılar. Türkiye'yi ekonomik anlamada sıkıntıya sokamaya çalışıyorlar. 1 yıldır bunun hesabını yapıyorlar.