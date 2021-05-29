İstanbul'un fethi tarihi nasıl değiştirdi? Fatih’in doğduğu gece neler oldu?

Arkasında Fetih suresinin gelmesi ve onun Fatih unvanını almasının da bununla ilgisi olduğunu söyleyebiliriz. Ve Fatih'in ilk işi İstanbul'u aldıktan sonra Ayasofya'ya gitmek oldu."





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