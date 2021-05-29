29 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri İstanbul'un fethi tarihi nasıl değiştirdi? Fatih’in doğduğu gece neler oldu?

İstanbul'un fethi tarihi nasıl değiştirdi? Fatih’in doğduğu gece neler oldu?

Bir çağı açıp bir çağı kapatan büyük . Bugün İstanbul'un fethinin 568. yıldönümü. ’nde fetih dijital ortamda canlandırılıyor. Peki Fatih 21 yaşında İstanbul'u nasıl fethetti? Tarihi olayla ilgili önemli detayları muhabiri Pınar Özenç'in konuğu olan Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı anlattı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2021 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021
ABONE OL
İstanbul'un fethi tarihi nasıl değiştirdi? Fatih’in doğduğu gece neler oldu?

Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı'nın ifadeleri:

"Bu kutlu 'e nasip oldu. Ebu Eyyüp El-Ensari Hz. Peygamber'in gündemini İstanbul'a taşıdı, Fatih de bunu gerçekleştirdi.

İstanbul'un fethi İstanbul'un medeniyet şehri olması anlamına geliyor.

Fatih, İstanbul'u aldıktan sonra büyük bir imar faaliyeti başlattı ve bu izler hale görünüyor. Bu fetihle beraber de son buldu.

Fatih, 'ın oğludur. Sultan Murat bir Miraç gecesi Kur'an okurken tam sayfayı çevirdiğinde Fatih'in doğum haberini aldı.

Doğum haberini alıp Kur'an'a baktığında Fetih suresinden bir önceki olan suresini gördü. Ondan dolayı 'Ravza-i Murat'ta bir Gül-i Muhammedi'ye dünyaya geldi.' diyerek Fatih'in Pergamber efendimizin hedefine gideceğinin işaretini vermiş oldu.

Arkasında Fetih suresinin gelmesi ve onun Fatih unvanını almasının da bununla ilgisi olduğunu söyleyebiliriz. Ve Fatih'in ilk işi İstanbul'u aldıktan sonra 'ya gitmek oldu."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA