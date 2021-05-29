İstanbul'un fethi tarihi nasıl değiştirdi? Fatih’in doğduğu gece neler oldu?
Bir çağı açıp bir çağı kapatan büyük fetih. Bugün İstanbul'un fethinin 568. yıldönümü. Panorama 1453 Müzesi’nde fetih dijital ortamda canlandırılıyor. Peki Fatih 21 yaşında İstanbul'u nasıl fethetti? Tarihi olayla ilgili önemli detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç'in konuğu olan Marmara Üniversite Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı anlattı.
Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı'nın ifadeleri:
"Bu kutlu fetih Fatih Sultan Mehmet'e nasip oldu. Ebu Eyyüp El-Ensari Hz. Peygamber'in gündemini İstanbul'a taşıdı, Fatih de bunu gerçekleştirdi.
İstanbul'un fethi İstanbul'un medeniyet şehri olması anlamına geliyor.
Fatih, İstanbul'u aldıktan sonra büyük bir imar faaliyeti başlattı ve bu izler hale görünüyor. Bu fetihle beraber Haçlı seferleri de son buldu.
Fatih, Sultan Murat'ın oğludur. Sultan Murat bir Miraç gecesi Kur'an okurken tam sayfayı çevirdiğinde Fatih'in doğum haberini aldı.
Doğum haberini alıp Kur'an'a baktığında Fetih suresinden bir önceki olan Muhammed suresini gördü. Ondan dolayı 'Ravza-i Murat'ta bir Gül-i Muhammedi'ye dünyaya geldi.' diyerek Fatih'in Pergamber efendimizin hedefine gideceğinin işaretini vermiş oldu.
Arkasında Fetih suresinin gelmesi ve onun Fatih unvanını almasının da bununla ilgisi olduğunu söyleyebiliriz. Ve Fatih'in ilk işi İstanbul'u aldıktan sonra Ayasofya'ya gitmek oldu."
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