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Osmangazi Üniversitesi Kovid-19 ilacı geliştirdi! Yerli koronavirüs ilacı ne zaman kullanıma hazır olacak?

Son dakika haberi... Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde koronavirüse karşı ilaç geliştirildi. Ayrıntılar A Haber muhabiri Necat Kırubulut aktardı. Koronavirüse karşı geliştirilen yerli ilaç etkili oldu mu? Yerli koronavirüs ilacı ne zaman kullanıma hazır olacak? Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayrancı, A Haber canlı yayınında anlattı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 12.05.2021 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
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Osmangazi Üniversitesi Kovid-19 ilacı geliştirdi! Yerli koronavirüs ilacı ne zaman kullanıma hazır olacak?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde koronavirüse karşı ilaç geliştirildi. Ayrıntılar A Haber muhabiri Necat Kırubulut aktardı. Koronavirüse karşı geliştirilen yerli ilaç etkili oldu mu?

"SON DERECE ETKİLİ BULUNDU"

Yerli koronavirüs ilacı ne zaman kullanıma hazır olacak? Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayrancı, A Haber canlı yayınında anlattı. Ayrancı, "3-4 yıldan beri çalışıyoruz. Olumlu sonuçlarımız da vardı korona çıktığı andan itibaren koronaya karşı etkili olabileceğine dair çalışmalar yaptık. Çok olumlu sonuçlar aldık. Son derece etkili bulundu ürünümüz." dedi.

Kovid-19'a karşı yerli ilaç KOVİD-19'A KARŞI YERLİ İLAÇ

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