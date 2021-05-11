İsrail’i titreten gülümseme! İsrail terörünü bitirecek gülücüğün perde arkası

Bu gülümse aslında bütün dünyaya meydan okumadır. Burada biz dünyanın sessizliğine tanık oluyoruz. En çok canımızı bu acıtıyor. İşte bu sessizliğe meydan okuma var."

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