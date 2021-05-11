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İsrail’i titreten gülümseme! İsrail terörünü bitirecek gülücüğün perde arkası

ve Filistinlilere yönelik saldırılarda ilginç görüntüler kaydedildi. Şiddetin dozu her ne kadar artsa da Filistinlilerin direnişini kırmaya yetmiyor. polisi tarafından sert müdahaleler ile gözaltına alınan Filistinliler, hem objektiflere hem de işgalci güçlere gülümseyerek poz veriyor.  Darp edilerek gözaltına alınan Filistinli sanatçı de onlardan biriydi. İsrail polisinin saldırıp ellerini arkadan kelepçelediği , kameraya dönüp gülümsedi. O görüntüleri canlı yayınına katılan Milletvekili ve Kadın Kolları Başkanı değerlendirdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2021 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021
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İsrail’i titreten gülümseme! İsrail terörünü bitirecek gülücüğün perde arkası

Milletvekili 'in açıklamaları:

"İsraillilerin Ağlama Duvarı' önündeki gösterilerde kullandıkları "Köklerini kazıyalım" tam anlamıyla bir soykırım çağrışımıdır.

Geçmişinde Yahudi soykırımı yaşayan bir grup fanatik Yahudi'nin bu sözleri bir soykırım iddiasıdır. Tarihe düşülmüş acı bir nottur

İsrail'de kadınlar ve çocuklar nezdinde yüreğimiz daha çok acıyor. Bu çocuklar bu savaşın içine doğdular. İşgalin içine doğdular.

İslam'ın onur şerefine sahip çıkarak o kadar büyük gülümsüyor ki ben izlerken göz yaşlarımı tutamadım.

20 yaşında gençler ters kelepçe ile tutuklanıyor. Orada bir zulme tanıklık ediyorlar ve mazlumların sesi oluyorlar. Oradaki gülümsemede büyük bir onur var şeref var.

Bu gülümse aslında bütün dünyaya meydan okumadır. Burada biz dünyanın sessizliğine tanık oluyoruz. En çok canımızı bu acıtıyor. İşte bu sessizliğe meydan okuma var."

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