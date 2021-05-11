İsrail’i titreten gülümseme! İsrail terörünü bitirecek gülücüğün perde arkası
Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarda ilginç görüntüler kaydedildi. Şiddetin dozu her ne kadar artsa da Filistinlilerin direnişini kırmaya yetmiyor. İsrail polisi tarafından sert müdahaleler ile gözaltına alınan Filistinliler, hem objektiflere hem de işgalci güçlere gülümseyerek poz veriyor. Darp edilerek gözaltına alınan Filistinli sanatçı Meryem Afifi de onlardan biriydi. İsrail polisinin saldırıp ellerini arkadan kelepçelediği Meryem, kameraya dönüp gülümsedi. O görüntüleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Düzce Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir değerlendirdi.
ÖZEL HABER ahaber.com.tr
AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in açıklamaları:
"İsraillilerin Ağlama Duvarı' önündeki gösterilerde kullandıkları "Köklerini kazıyalım" tam anlamıyla bir soykırım çağrışımıdır.
Geçmişinde Yahudi soykırımı yaşayan bir grup fanatik Yahudi'nin bu sözleri bir soykırım iddiasıdır. Tarihe düşülmüş acı bir nottur
İsrail'de kadınlar ve çocuklar nezdinde yüreğimiz daha çok acıyor. Bu çocuklar bu savaşın içine doğdular. İşgalin içine doğdular.
İslam'ın onur şerefine sahip çıkarak o kadar büyük gülümsüyor ki ben izlerken göz yaşlarımı tutamadım.
20 yaşında gençler ters kelepçe ile tutuklanıyor. Orada bir zulme tanıklık ediyorlar ve mazlumların sesi oluyorlar. Oradaki gülümsemede büyük bir onur var şeref var.
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