A Haber canlı yayınında flaş çağrı: Birleşmiş Milletler Kudüs'e barış gücü göndermeli |Video

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe A Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Mescid-i Aksa'da yaptığı zulme karşı sert tepki gösteren Kabaktepe, "Kudüs'te insanlık suçu işleniyor. İsrail şu anda bir işgal girişimi uyguluyor. Birleşmiş Milletler bir an evvel bölgeye barış gücü göndermeli." çağrısında bulundu. Öte yandan Kabaktepe, CHP'li İBB yönetiminin 139 milyar TL'lik kaynağını nereye kullandığını sordu. Kabaktepe, AK Parti'de vekilken muhalefete çalıştığını itiraf eden Ali Babacan'a da sert sözlerle tepki gösterdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe A Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

İsrai'in Filistin'de insanlık suçunu işlediğini, soykırım yaptığı söyleyen Kabaktepe, Birleşmiş Milletleri bir an önce Kudüs'e barış gücü göndermesi gerektiği ifade etti.

Kabaktepe canlı yayında İsrail terörüyle ilgili şu ifadeleri kullandı: İnsanın içini burkan, gözünden yaş döktüren ve sözün bittiği, tükendiği sahneleri izlediğimiz günleri yaşıyoruz. Kudüs, insanlık tarihinin en kadim kentlerinden birisi. Ama insanlık tarihinin en önemli suçlarından birisi de öldürmektir. Maalesef insanlık tarihinin en kadim kentinde insanlığın ilk suçunun işlendiği günleri yaşıyoruz. Ortada bir devlet uygulamasından ziyade terörizm var. Terörize edilmiş bir şekilde, Filistin halkının hem özgürlüklerinin hem ibadet haklarının hem de ibadethaneye karşı yapılan saygısızlıkları hep birlikte izliyoruz. Bir işgal politikasından bahsedilebilir. Filistinli kardeşlerimizin topraklarını işgal eden bir İsrail'den bahsedebiliriz. Filistinlilerin bahçesine, evlerine tasallut olan bir İsrail'den bahsedilebilir. İsrailli yerleşimcilerden değil, İsrailli işgalcilerden bahsedilebilir. Yerleşimci hakikati tam anlamıyla anlatmıyor.

Bir yerde mağduriyet içerisinde gelip de sahipsiz bir araziye yerleşen insanlardan bahsetmiyoruz. Kendi mülkleri olmayan, kendi malları olmayan, kendi hukukları olmayan Filistinli kardeşlerimizin arazilerine zorla gelip gasp ederek devletleşme sürecini yaşayıp bugün de yine aynı şekilde devlet eliyle terörize ederek Filistinlilerin yaşam haklarını ellerinden almaya çalışıyorlar. Ortada bir terör var.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi bu konuda bir an evvel karar almalı. BM barış gücü göndermeli.

Kabaktepe'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

139 MİLYAR DOLARLIK KAYNAĞI NEREYE KULLANDINIZ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na zor sorular yönelten Osman Nuri Kabaktepe, "Biz şu soruyu soruyoruz: İstanbul için ne üretiyorsunuz? Bir belediye, ilçe belediyesi de büyükşehir belediyesi de olabilir. Yönettiğiniz ilin ve ilçenin hizmetlerini görmek için o makama geliyorsunuz. Diyoruz ki İstanbul için ne ürettiniz? 2019'da CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandığı günden bugüne kadar yaklaşık 139 milyar dolarlık bir bütçe kullanmış. Pandemi öncesi de AK Partili belediyelerimizi ziyaret ettim. 4 ilçe belediyemizi ziyaret ettim. Seçimi kazandığımız günden Nisan ayına kadar olan bütçelerini aldım. 4 milyar bütçe kullanmışlar. Ne yaptıklarını da sordum. 187 eser var. Parklar, bahçeler, kütüphaneler ve çocuk oyun alanlar… Şimdi ben İBB'ye soruyorum. 4 milyarla 4 ilçe belediyemiz 187 eser üretmiş, isterseniz bunların listelerini size veririz. Bu 187 eser karşılığında yaklaşık 35 kat daha fazla bir bütçeye sahip olarak siz ne ürettiniz?" ifadelerini kullandı.

BÜTÇE PERFORMANSI DA DÜŞTÜ

2018'de AK Parti Belediyesi'nde yatırımın bütçedeki oranının yüzde 52 olduğunu dile getiren Kabaktepe; "Bütçe performansını incelediğimiz de şunu görüyoruz: Şimdi CHP yönetimi 2021 bütçesinde bunu yüzde 30'lara kadar indirdi. Yüzde 20 yatırım bütçesini kıstınız. Bunu nereye gönderdiniz?" dedi.

BABACAN'IN "MUHALEFETE ÇALIŞTIM" İTİRAFI

AK Parti ankara mlletvekili olduğu dönemde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çatı aday olarak çıkarılmak istenen Abdullah Gül'ü desteklediğini itiraf eden Ali Babacan ile ilgili konuşan Osman Nuri Kabaktepe; şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllar bir part içerisinde görev alıyorsunuz. Birileriyle beraber hareket ediyorsunuz. Yine onunla birlikte hareket ederken, tam karşı cenahta da yer alacak şekilde bir girişimde bulunuyorsunuz."