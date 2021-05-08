CHP’de 650 milyon kavgası! Yönetime rest çekti, 650 milyon yargıya taşınıyor

Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

CHP'de uzun süredir sular durulmuyor. Gün geçmiyor ki bir açıklama olmasın ya da bir istifa olmasın.

Ve bu istifanın ardından CHP'nin iç dünyası ile ilgili kamuoyuna bir olay yansımasın.