CHP’de 650 milyon kavgası! Yönetime rest çekti, 650 milyon yargıya taşınıyor
CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek'in, partinin kasasındaki 650 milyonun hesabını sorması üzerine Kılıçdaroğlu yönetimi Çiçek'i mahkemeye vermeye hazırlanıyor. Paranın peşini bırakmamakta kararlı olan Çiçek ise parti yönetimine ''hodri meydan'' diyerek rest çekti. Karşılıklı suçlamalarla tansiyon her geçen gün yükseliyor. CHP’de büyüyen "650 milyon nerede?" tartışmasını ve yalan siyasetinin perde arkasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:
CHP'de uzun süredir sular durulmuyor. Gün geçmiyor ki bir açıklama olmasın ya da bir istifa olmasın.
Ve bu istifanın ardından CHP'nin iç dünyası ile ilgili kamuoyuna bir olay yansımasın.
Asıl gerçekler bunlardır. Bir dönemdir CHP'nin yalan siyaseti üzerinden Türkiye'de siyasi tartışmaların yaşandığını gözlemliyoruz.
Sanırım partiden istifa edenler ve bağını koparanlar bu gerçekleri açıklamaya devam edecekler. CHP kendi içinde verdiği yalan eğitimiyle bir strateji belirledi ve buna göre ilerliyor.
En büyük yalan bile asla gerçekler karşısında başarılı olmaz. Bu yalanları kamuoyunda karşılık bulamayacaktır.
CHP'nin kendi içlerinden çıkan isimler özellikle CHP'nin avukatlığını yapmış bir ismin 650 milyonun nereye ödendiğini sorması manidar bir durumdur.
Konu yargıya gidecek. Ama iç hesaplaşmalarının dışarıya sızan kısmı bu kadar ise içeride neler olduğunu düşünmek bile istemiyorum.
(Paranın anket şirketine gittiği yönündeki iddialar) Paranın nereye gittiği zamanla ortaya çıkacak. Bu CHP'nin iç meselesi ancak Türkiye'ye bakışını anlamamamız için önemli ipuçlarıdır. Türkiye'nin vizyoner projelerine karşı durmak muhalefet etmek değildir."
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