“CHP’de 650 milyon nerede?” kavgası ve CHP milletvekilinin “haraç” tartışması

Sabah gazetesi yazarı Erhan Öztürk'ün açıklamalarından öne çıkanlar:

30 yıldır CHP'yi takip eden bir gazeteciyim. CHP'de bu işler hiç bitmez. A Haber'e konu olan CHP avukatı, 'CHP'de iki tane il başkanı davayı kaybettik diyerek Genel Merkez'den para aldılar.' dedi. Bu çok enteresan bir şey. Biz şimdi bunu da araştırıyoruz.

Bu olaylar özellikle Haluk Koç'un CHP'nin mali işlerine baktığı döneme denk geliyor. Bu dönemi iyi incelemek ve bakmak lazım.