“CHP’de 650 milyon nerede?” kavgası ve CHP milletvekilinin “haraç” tartışması
CHP tüzel kişiliğinin ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, Kılıçdaroğlu'na “650 milyon nerede?” diye sordu. Son 3 yılda sorumsuzca harcanan 650 milyonun önemli bir kısmının kimlere, hangi yayın organlarına, anket-araştırma şirketlerine verildiğini sordu. Öte yandan CHP’li Aykut Erdoğdu’nun ‘haraç’ yazışmaları gündemdeki sıcaklığını koruyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi yazarı Erhan Öztürk değerlendirdi.
Sabah gazetesi yazarı Erhan Öztürk'ün açıklamalarından öne çıkanlar:
30 yıldır CHP'yi takip eden bir gazeteciyim. CHP'de bu işler hiç bitmez. A Haber'e konu olan CHP avukatı, 'CHP'de iki tane il başkanı davayı kaybettik diyerek Genel Merkez'den para aldılar.' dedi. Bu çok enteresan bir şey. Biz şimdi bunu da araştırıyoruz.
Bu olaylar özellikle Haluk Koç'un CHP'nin mali işlerine baktığı döneme denk geliyor. Bu dönemi iyi incelemek ve bakmak lazım.
Çok ciddi iddiaların olduğu bir dönem. CHP'nin bu paraları nasıl harcadığına dair seçmenini, halkı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni bilgilendirmesi lazım.
Ben Aykut Erdoğdu'yu bilmiyordum. 2011 yılında devletten istifa ederek aday oldu. Aykut Erdoğdu o dönem seçim çalışmaları için para ödeyecek güçte bile değildi.
Aradan geçen 10 yılda Aykut Erdoğdu'nun bu kadar olanaklara sahip olmasının bir açıklaması olmalı. Bu dönemde maddi anlamda inanılmaz bir yükselişi var.
Aykut Erdoğdu bunların hesabını devlete ve ilgili kurumlara verecektir. Bir siyasetçinin devlet büyüklerine karşı böylesine bir dil kullanımını yakıştıramıyorum.
Hele ki CHP'deki bir vekilin Cumhurbaşkanına hakarete varan açıklamalar yapması çok şık değil. Bunları da normal bir kafayla da yapmıyor açıkçası.
Aykut Erdoğdu, KHK ile işten atılan akademisyenlerle ilgili bir çalışma yapıyor. CHP Genel Başkanı ile görüşüyor ve durumu aktarıyor. Buradan çıkan karar ile bunlara rapor hazırlaması karşılığında para verilmesi planlanıyor.
Bu akademisyenlerle ilgili eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün talimatı ve bilgisi doğrultunda kendisine özel oda ve araba tahsis ediliyor ve bunlar kamudan karşılanıyor.
Bu akademisyenlerin bir rapor hazırlamadığı ortaya çıkıyor. CHP içerisinde belgenin ortaya çıkması zor bir şey değildir. Devletin istihbaratına veya başka bir kuruma ihtiyaç yoktur. Aykut Erdoğdu bu yönde iddialarda bulunuyor ama etrafına baksa bu yazışmaları en az 10 kişide görür.
Burada yaşanan olayların hesabının verilmesi lazım. Kaybettiği davalar karşılığında ödenen paralarda kamudan yani belediyeden karşılanıyor.
Aykut Erdoğdu açılan davaların parasını ödemek içim 9 tane gayrimenkul sattığını söylüyor. Ben son 4 senedir baktım sattığı bir şey yok ama aldığı şeyler var.
Moda'da 8 milyon değeri olan deniz manzaralı dubleks bir daire almış. Bu dairede şu an oturum var ama arsa tapulu görünüyor.
Burayı bir belediye başkanının adaylığı karşısında verdiği iddia ediliyor. Eşinin üzerine 9 mülk var. Bir siyasetçinin bu kadar yalan söylemesi kabul edilebilir değil."
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