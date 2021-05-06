CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek'ten A Haber'de flaş açıklamalar! "650 milyon TL nereye gitti"
CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında kritik açıklamalarda bulundu. Çiçek, CHP'ye "3 yılda 650 milyon TL’yi nereye harcadınız?" sorusunu sordu. Çiçek, "650 milyon lira İnce'ye ambargo uygulayan kanallara aktarıldı" dedi.
CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek'in CHP'de çıkan "650 milyon TL" krizi hakkında "3 yılda 650 milyon TL'yi nereye harcadınız?" sorusunu sordu. Mustafa Çiçek, "İnce'ye yapılan bağışlar manipüle edildi" açıklamasını yaptı. Çiçek, CHP'ye "Hangi TV kanallarına para aktardınız? Bunu açıklayın" çağrısı yaptı.
Mustafa Kemal Çiçek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"Bir istifa açıklaması yaptım. Bu istifa açıklama esas itibariyle duygusal bir haykırıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin onurlu bir süreç içerisinde vekilliğini ifa ederken, yaşamış olduğum hususların kamuoyu tarafından da tam ve eksiksiz olarak bilinmesini istedim. Bu kapsamda sizin belirttiğiniz hususa gelmek gerekirse, CHP içerisinde bir tartışma söz konusuydu. Bu tartışmada Sayın Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı kampanyası esnasında yaptığı çalışmalarda vatandaşlarımızın bağışlarıyla ifa edilen kampanyanın, YSK tarafından ibra edilmesine rağmen, bu hususlarında Resmi Gazete'de yayımlanası sabit iken, sayın Muharrem İnce'nin yıpratılması amacıyla bu kampanyadan çeşitli meblağları kendisine aldığı, kendisinin bir şekilde varlıklar elde ettiğini ve daha sonrada daha ileri götürmek suretiyle çeşitli iddialarda bulundular.
Bu açıklamalarımın kamuoyuna bu kadar yüksek düzeyde mal olacağını tahmin edememiştim. Kamuoyu bunu çok detaylı tartışmak suretiyle gündeme getirdi. Her siyasi parti özellikle kamudan, hazineden bu milletin vergilerinden hazine yardımı almakta. CHP de bu kapsamda diğer partilerde olduğu gibi almakta. Benim dile getirmek istediğim husus, Muharrem İnce haksız, mesnetsiz ve kötü bir niyetle yıpratılmak istenirken, siz 3 yıllık süreçte yaklaşık 650 milyon TL'yi hangi yönlerle, nerelere yaptınız? Bunun hepsi benim açıklamamda belirttiğim üzere medya organlarına veya anket şirketlerine aktarılan meblağlar değil. 3 yıl içerisinde dönen 650 milyon TL'lik bütçeden bahsediyorum."
"TELE 1 İNCE'YE KÜFÜR ETTİ"
Çiçek, "650 milyon lira İnce'ye ambargo uygulayan kanallara aktarıldı" dedi.
"BU MEBLAĞLARDA YETİM HAKKI VAR"
Çiçek şöyle konuştu;
"Muharrem İnce'nin seçim kampanyasında 25 milyonluk bir rakam toplandı. Bu rakamın hepsi harcandı. Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde toplanan meblağlar, adaylar üzerinden yürüyen meblağlardı. Orada siz; Muharrem İnce'ye haksız ve mesnetsiz iddialar yönlendirirken, siz 3 yılda 650 milyon TL'yi nereye harcadınız? Anket şirketleri, çeşitli televizyon kanallarına yönlendirilen meblağlar var. Ben bunun hesabını verin dedim. Her şeyde şeffaflık, kamuoyunun bilgilendirilmesi aranıyorsa bu şeffaflığı gösterin ve açıklama yapın. Bu meblağlarda yetim hakkı var.
Meblağ aktarılan kanallar hangileri? Bugün Muharrem İnce'ye ambargo uygulayan kanallar. Editörünün çıkıp Muharrem İnce'ye hakaret ettiği kanallar. Bugün bu kanallardan bir tanesi; sanırım Tele 1 olması lazım. Muharrem İnce'ye hakaret etti."
"İNCE'Yİ TASFİYE ETMEK İSTEDİLER"
Mustafa Kemal Çiçek, "Cumhurbaşkanı adayı yapılarak İnce tasfiye edilmek istendi" şeklinde konuştu.
"HDP BARAJI GEÇİNCE HAVAYA UÇTU"
Çiçek, "Özgür Özel, Muharrem İnce yüzde 30'u geçince koltuğuna yapıştı." açıklamasını yaptı.
Çiçek şu ifadeleri kullandı;
"Cumhurbaşkanı adayı yapılarak Muharrem İnce tasfiye edilmek istendi. Özgür Özel, Muharrem İnce yüzde 30 bandını geçtiği vakit hiçbir tepki vermeden koltuğuna yapıştı. HDP yüzde 10 barajını geçtiği zaman havaya zıpladı. Ben bu görüntüye inanamadım. Bu kişi, CHP'nin Grup Başkanvekili."
SEÇİM GECESİ CHP'DE NELER YAŞANDI?
Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı, seçim süreci ve sonrası yaşananlara değinen Mustafa Kemal Çiçek, "Seçim gecesinden itibaren İnce'ye saldırı başladı" ifadelerine yer verdi. Çiçek, "CHP'nin dış politikası milli değil" eleştirisini yöneltti.
"CHP'DE DELEGELER BASKI ALTINDA"
CHP ve Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, "(CHP) Delege yapısı değişti, İnce'ye yakın isimler tasfiye edildi." dedi.
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