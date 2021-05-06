CHP’de 650 milyon TL tartışması! CHP’nin istifa eden avukatı Mustafa Kemal Çiçek'ten zehir zemberek ifadeler
CHP tüzel kişiliğinin ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek medyaya ödenen paranın hesabını sordu. 650 milyon TL hangi yayın organı ve anket şirketlerine verildi? CHP’de istifalar devam eder mi? Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yiğitel o istifa dilekçesinin detaylarını anlattı.
CHP tüzel kişiliğinin ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, parti üyeliği ve görevlerinden istifa etti. Çiçek, istifa mektubunda CHP'ye zehir zemberek ifadelerle eleştirilerde bulundu. Medyaya ödenen paranın (650 milyon TL) hesabını sordu.
"650 MİLYONU KİME VERDİNİZ?"
Çıkara dayalı bir yapı kurulduğunu belirten Çiçek, şunları söyledi: "Sayın Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı kampanyasında, yurttaşlarımızın kısıtlı bütçelerinden bağışları ile toplanan ve kampanyanın neticelenmesi sonrasında, YSK'ya tüm harcamaların, kuruşu kuruşuna hesabının verilmesine rağmen, ahlaksızca ve mesnetsizce servis edilmek sureti ile menfaat sağladığı yönünde el altından fısıltılar çıkarılırken, son 3 yılda sorumsuzca harcanan 650 milyonun önemli bir kısmının kimlere, hangi yayın organlarına, anket-araştırma şirketlerine verildiğini soramamak siyasi ahlaksızlığın ve vicdansızlığın tam da kendisidir.
İmtiyazlı birilerinin yüksek maaşlar ile danışmanlıklara getirilmesi; yüksek maaşlı personel transferi yapılması; sadece sosyal medya belediyeciliği yapanlardan fayda gelmesi mümkün değildir."
Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yiğitel o istifa dilekçesinin detaylarını anlattı.
ZEHİR ZEMBEREK MEKTUP
Yiğitel, "İstifa mektubu zehir zemberek. Parti kaynaklarının çarçur edildiği, CHP'nin özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'yi yönetimini destekleten bir takım medya organlarına bu paraların dağıtıldığını söylüyor. Bir takım anket firmalarına sırf CHP'yi önde göstermek için kaynak aktarıldığını söylüyor. Bu miktarın da 650 milyon TL olduğunu söylüyor." ifadelerini kullandı.
"CHP'DE KOPUŞLAR HIZLANACAK"
CHP'nin eski milletvekili ve parti meclisi üyesi olan Prof. Dr. Gaye Usluer istifa etti. Usluer'in Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ne katılacağı belirtiliyor. Yiğitel, konuyla ilgili "CHP'deki kopuşlar devam edecek. Özellikle Muharrem İnce'nin parti kurmasıyla ben bu sürecin hızlanacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.
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