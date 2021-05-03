Son dakika: Hasta sayısında düşüş ne oranda? Yoğun bakımlarda son durum ne? Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit A Haber'de anlattı

"VATANDAŞLARI ALKIŞLAMAMIZ LAZIM"

Yasaklar değil aslında bu rakamları oluşturan vatandaşların uyumu. O anlamda yasakları değil vatandaşları alkışlamamız lazım. Eğer onlar riayet ederse düşeceğiz. Ki şu ana kadar düşüş trendi onların da ayak uydurduğunu ve riayet ettiğini gösteriyor. Genellikle biz kötü örnekleri göstermeyi seviyoruz ama demek ki uyan da büyük bir grup var.