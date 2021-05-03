Son dakika: Hasta sayısında düşüş ne oranda? Yoğun bakımlarda son durum ne? Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit A Haber'de anlattı
Son dakika haberi... Koronavirüs vakaları 60 binlerden 25 binlere geriledi. Tam kapanmayla birlikte düşüş yaşanıyor. Tam kapanma hasta sayısına nasıl yansıdı? Hastanelerin doluluk oranı nasıl? Yoğun bakımlarda son durum nasıl? Yatan hasta sayılarında düşüş var mı? Düşüşler hastanelere nasıl yansıdı? Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren İenlik aktardı. Pandemiyle mücadelenin merkez üslerinden bir tanesi olan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Vakalar 60 binlerden 25 binlere geriledi. Peki bu durum hastanelere nasıl yansıdı? Kapanma bittiğinde sayılar nasıl olur? Yoğun bakımlarda son durum nasıl? Yatan hasta sayılarında düşüş var mı?
İstanbul Sancaktep'de bulunan pandemiyle mücadelenin merkez üslerinden bir tanesi Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"TAM KAPANMANIN ETKİLERİNİ GÖRECEĞİZ"
Aslında biz tam kapanmayla yaşamıyoruz bu rakamları daha tam kapanmanın etkilerini göremedik ama göreceğiz. Geldiğimiz noktada bugünden bir hafta önceye gidersek dün akşamın rakamları 25 binlerdeydi bir hafta önce 40 bin civarıydı aslında düşüşlerimizin ne kadar büyük olduğunu bu iyi anlatıyor.
KAÇ GÜN SONRA GÖRÜLMEYE BAŞLANIR?
Biz çok hızlı çıkmıştı çok da hızlı iniyoruz şu an rakam anlamında. Tam kapanmanın etkisini bir 10 gün sonra göreceğiz. Onun etkisi de eklendiğinde rakamlarımızın ne kadar daha iyi rakamlara kavuştuğunu döndüğünü hep birlikte göreceğiz.
"VATANDAŞLARI ALKIŞLAMAMIZ LAZIM"
Yasaklar değil aslında bu rakamları oluşturan vatandaşların uyumu. O anlamda yasakları değil vatandaşları alkışlamamız lazım. Eğer onlar riayet ederse düşeceğiz. Ki şu ana kadar düşüş trendi onların da ayak uydurduğunu ve riayet ettiğini gösteriyor. Genellikle biz kötü örnekleri göstermeyi seviyoruz ama demek ki uyan da büyük bir grup var.
"2 HAFTADIR DÜŞÜŞ TRENDİMİZ VAR"
Biz daha çok yatan hastalara ve yoğun bakıma yansıyan hastaları ilgilendiriyor. İlk başta düşüş trendi gördük. Arkasından yatan hastalara yansıması oldu. 2 haftadır bir düşüş trendimiz var. Şu an hastaneler o anlamda baya rahatladı. Yatan hasta sayımız iyi düştü.
ACİLDE SEVİNDİREN DÜŞÜŞ
Mesela şu an arkamızda acil girişi var geçen haftaya göre yüzde 25'lik bir başvuru düşüşümüz var. Böyle giderse aslında tablonun çok daha iyiye gidebileceğine dair iyi bir gösterge.
"YOĞUN BAKIMLAR DA ETKİLENMEYE BAŞLADI"
Bir de arttık yoğun bakım yatakları da etkilenmeye başladı. Bu hafta itibariyle yoğun bakımlarda da düşüş başladı. Bu hafta daha da kendini gösterecek.
ÖLÜM RAKAMLARINDA DÜŞÜŞ DE EKLENECEK
Aslında gidişat çok iyi olduğunu gösteriyor. Bir de üzerine ölüm rakamlarında da düşüş birkaç hafta sonra eklenecek. Ondan sonra belki de bu yasakların da eklenmesiyle çok daha iyi rakamlara geldiğimizi hep beraber göreceğiz.
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