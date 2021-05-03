Melih Gökçek'ten A Haber'e özel açıklamalar! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun vurgunlarını canlı yayında açıkladı!

HİÇBİR VAATLERİNİ YAPMADI

Seçim öncesi Yavaş ve İmamoğlu'nun "suya zam olmayacak" vaatlerine rağmen ikisinin de suya zam yaptıklarını ifade etti. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun bazı kişiler tarafından takım tutar gibi tutulduğunu söyleyen Gökçek iki ismin de vaatlerini yerine getirmediğini ifade ederken bu vaatlerden örnekler de verdi.