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Melih Gökçek'ten A Haber'e özel açıklamalar! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun vurgunlarını canlı yayında açıkladı!

canlı yayınına konuk olan Eski Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları ve hakkında açıklamalarda bulundu. İki ismin de tek işinin şehirlerdeki yeşili yok etmek olduğunu belirten Gökçek "ağaçların kuruduğu gözükmesin diye gecelerin sürekli ağaç kesiyorlar" diyerek Mansur Yavaş'a yüklendi. İki şehirde maske ihalelerinden 14 milyon TL vurgun yapıldığını söyleyen Gökçek, İmamoğlu ve Yavaş'ın hiçbir vaatlerini yerine getirmediğini de ifade etti. Gökçek ayrıca Yavaş'ın iki senede 'te 70 milyon lira zarar ettiğini de sözlerine ekledi.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
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Melih Gökçek'ten A Haber'e özel açıklamalar! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun vurgunlarını canlı yayında açıkladı!

Eski Büyükşehir Belediye Başkanı ekranlarında "Küresel şehir endeksi raporu" kapsamında ve Ankara'daki CHP'li belediyeleri yorumladı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN TEK İŞİ YEŞİLİ ORTADAN KALDIRMAK

İstanbul ve Ankara'da bir tane hizmet görmediğini söyleyen Gökçek, hem 'nun hem de 'ın yaptığı tek işin yeşilleri ortadan kaldırmak olduğunu ifade etti. Ankara'da ağaçların kuruyup kesildiğini söyleyen Gökçek "zamanında o ağaçlara servet yatırmıştık" dedi. Gökçek "ağaçların kuruduğu gözükmesin diye gecelerin sürekli ağaç kesiyorlar" ifadelerini de kullandı.

ŞEHRİN DUVARLARINA LGBT RENKLERİ...

Şehrin duvarlarının renkleriyle boyandığını söyleyen Gökçek bunun bir hizmet olmadığını ifade etti. Mansur Yavaş'ın Ankara'da yaptığı tüm yolların kalktığını da söyledi.

KORONAVİRÜSÜ YAYDIRIYORLAR

İstanbul ve Ankara'daki toplu taşımadaki sefer azlığı nedeniyle Türkiye'de koronavirüsün yayıldığını söyledi.

14 MİLYON TL VURGUN YAPTILAR

Ankara ve İstanbul'da maske ihalelerinde büyük vurgunlar yapıldığını söylerken, bu vurgunun 14 Milyon TL olduğunu da açıkladı. 2 belediyenin de borçlanmak için yarıştığını söyleyen Gökçek, algı üzerinden hizmet verildiğini ifade etti.

HİÇBİR VAATLERİNİ YAPMADI

Seçim öncesi Yavaş ve İmamoğlu'nun "suya zam olmayacak" vaatlerine rağmen ikisinin de suya zam yaptıklarını ifade etti. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun bazı kişiler tarafından takım tutar gibi tutulduğunu söyleyen Gökçek iki ismin de vaatlerini yerine getirmediğini ifade ederken bu vaatlerden örnekler de verdi.

ALDATMAYA ALIŞKINLAR

Mansur Yavaş'ın aldatmaya alıştık olduğunu söyleyen Gökçek, İmamoğlu ve Yavaş'ın yaptıkları tek şeyin algı operasyonu olduğunu ifade etti.

HALK EKMEK 70 MİLYON LİRA ZARAR ETTİ

Mansur Yavaş'ın iki senede 'i 70 milyon lira batırdığını belirtirken, tüm şirketlerin zarar ettiğini de söyledi. "Ankara'da yapılan bir şey yok, Ankara yerinde duruyor" diyen Gökçek sanayiye verilen desteğin de bittiğini söyledi.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun vurgunlarını canlı yayında açıkladı! MANSUR YAVAŞ VE EKREM İMAMOĞLU'NUN VURGUNLARINI CANLI YAYINDA AÇIKLADI!

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