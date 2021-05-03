Melih Gökçek'ten A Haber'e özel açıklamalar! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun vurgunlarını canlı yayında açıkladı!
A Haber canlı yayınına konuk olan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek CHP'li İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hakkında açıklamalarda bulundu. İki ismin de tek işinin şehirlerdeki yeşili yok etmek olduğunu belirten Gökçek "ağaçların kuruduğu gözükmesin diye gecelerin sürekli ağaç kesiyorlar" diyerek Mansur Yavaş'a yüklendi. İki şehirde maske ihalelerinden 14 milyon TL vurgun yapıldığını söyleyen Gökçek, İmamoğlu ve Yavaş'ın hiçbir vaatlerini yerine getirmediğini de ifade etti. Gökçek ayrıca Yavaş'ın iki senede Halk Ekmek'te 70 milyon lira zarar ettiğini de sözlerine ekledi.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek A Haber ekranlarında "Küresel şehir endeksi raporu" kapsamında İstanbul ve Ankara'daki CHP'li belediyeleri yorumladı.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN TEK İŞİ YEŞİLİ ORTADAN KALDIRMAK
İstanbul ve Ankara'da bir tane hizmet görmediğini söyleyen Gökçek, hem Ekrem İmamoğlu'nun hem de Mansur Yavaş'ın yaptığı tek işin yeşilleri ortadan kaldırmak olduğunu ifade etti. Ankara'da ağaçların kuruyup kesildiğini söyleyen Gökçek "zamanında o ağaçlara servet yatırmıştık" dedi. Gökçek "ağaçların kuruduğu gözükmesin diye gecelerin sürekli ağaç kesiyorlar" ifadelerini de kullandı.
ŞEHRİN DUVARLARINA LGBT RENKLERİ...
Şehrin duvarlarının LGBT renkleriyle boyandığını söyleyen Gökçek bunun bir hizmet olmadığını ifade etti. Mansur Yavaş'ın Ankara'da yaptığı tüm yolların kalktığını da söyledi.
KORONAVİRÜSÜ YAYDIRIYORLAR
İstanbul ve Ankara'daki toplu taşımadaki sefer azlığı nedeniyle Türkiye'de koronavirüsün yayıldığını söyledi.
14 MİLYON TL VURGUN YAPTILAR
Ankara ve İstanbul'da maske ihalelerinde büyük vurgunlar yapıldığını söylerken, bu vurgunun 14 Milyon TL olduğunu da açıkladı. 2 belediyenin de borçlanmak için yarıştığını söyleyen Gökçek, algı üzerinden hizmet verildiğini ifade etti.
HİÇBİR VAATLERİNİ YAPMADI
Seçim öncesi Yavaş ve İmamoğlu'nun "suya zam olmayacak" vaatlerine rağmen ikisinin de suya zam yaptıklarını ifade etti. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun bazı kişiler tarafından takım tutar gibi tutulduğunu söyleyen Gökçek iki ismin de vaatlerini yerine getirmediğini ifade ederken bu vaatlerden örnekler de verdi.
ALDATMAYA ALIŞKINLAR
Mansur Yavaş'ın aldatmaya alıştık olduğunu söyleyen Gökçek, İmamoğlu ve Yavaş'ın yaptıkları tek şeyin algı operasyonu olduğunu ifade etti.
HALK EKMEK 70 MİLYON LİRA ZARAR ETTİ
Mansur Yavaş'ın iki senede Halk Ekmek'i 70 milyon lira batırdığını belirtirken, tüm şirketlerin zarar ettiğini de söyledi. "Ankara'da yapılan bir şey yok, Ankara yerinde duruyor" diyen Gökçek sanayiye verilen desteğin de bittiğini söyledi.
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