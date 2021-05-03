Son dakika: 3 milyondan fazla kişi muaf! Çalışma muafiyet izni belgesi kimler için zorunlu? e-Devlet üzerinden nasıl alınır? Canlı yayında anlattı

RESMİ KARTI OLMAYANLAR NE YAPACAK?

Ama bir de çalışmak zorunda olup da böylesi resmi bir kartı olmayanlar var onlar ne yapacaklar? İşte onlar e-Devlet üzerinden tanımlandılar. Dolayısıyla listeye bakıp muafiyette kendilerini görüp de ben zaten muafmışım diyenler dışarıya çıkamayacaklar, e-Devlet üzerinden tanımlı olmaları gerekecek. Sonrasında aldıkları bu belgelerle birlikte dışarıya çıkmalarında herhangi bir sakınca kalmayacak.