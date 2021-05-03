Son dakika: 3 milyondan fazla kişi muaf! Çalışma muafiyet izni belgesi kimler için zorunlu? e-Devlet üzerinden nasıl alınır? Canlı yayında anlattı
Son dakika haberi... Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanları için şimdiye kadar 3 milyondan fazla kişi için çalışma muafiyet izni belgesi düzenlendiği bildirildi. Peki çalışma muafiyet izni belgesi alması gerekenler kimler? Geçici belgeler ne zamana kadar geçerli? Çalışma muafiyet izni belgesi e-Devlet üzerinden nasıl alınır? A Haber muhabiri Rüya Akkuş çalışma izin belgesi ile ilgili detayları anlattı
Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanları için şimdiye kadar 3 milyon 21 bin 778 çalışma muafiyet izni belgesi düzenlendiği bildirildi. Peki çalışma muafiyet izni belgesi alması gerekenler kimler? Geçici belgeler ne zamana kadar geçerli? Çalışma muafiyet izni belgesi e-Devlet üzerinden nasıl alınır? A Haber muhabiri Rüya Akkuş çalışma izin belgesi ile ilgili detayları anlattı.
SÜRENİN UZATILMASIYLA BAŞVURULAR ARTTI
Başlarda 250 binlerdeydi bu rakam artık milyonları aştı. Gittikçe de artmaya devam ediyor. İzin belgesi alabilmek için sürenin uzatılmasıyla birlikte başvurular da arttı.
BELGEYE İHTİYACI OLMAYAN MESLEKLER
Doğal olarak dışarıya çıkabilmesi gerekenler var. Örneğin doktorlar, polisler, jandarma personelleri. Bunların hepsi doğal olarak dışarıya çıkabilecekler. Muafiyet belgelerine ihtiyaçları yok. Kimliklerini göstermeleri yeterli olacak. Hatta bizler için de geçerli Turkuvaz basın kartımızı gösterdiğimiz taktirde herhangi bir denetime tabii olmadan geçebiliyoruz.
RESMİ KARTI OLMAYANLAR NE YAPACAK?
Ama bir de çalışmak zorunda olup da böylesi resmi bir kartı olmayanlar var onlar ne yapacaklar? İşte onlar e-Devlet üzerinden tanımlandılar. Dolayısıyla listeye bakıp muafiyette kendilerini görüp de ben zaten muafmışım diyenler dışarıya çıkamayacaklar, e-Devlet üzerinden tanımlı olmaları gerekecek. Sonrasında aldıkları bu belgelerle birlikte dışarıya çıkmalarında herhangi bir sakınca kalmayacak.
BU TARİHE DİKKAT!
7 Mayıs'a kadar bu belgeleri elle doldurabilecekler. Çünkü sistemde ciddi anlamda bir yoğunluk oluştu. Milyonlarca kişi aynı anda girip işlem yapmaya kalktığında karmaşa oldu. Süre 7 Mayıs'a kadar uzatıldı. O tarihe kadar bu belgeler elle doldurulabilecek. Ama 7 Mayıs'tan sonra e-Devlet üzerinden çıktısı alınmış onaylanmış belgelerin olması oldukça önemli.
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