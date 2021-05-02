03 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan 15 Temmuz yorumu! Muhalefet başarılı olsun diye beklenti içine girdi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan 15 Temmuz yorumu! Muhalefet başarılı olsun diye beklenti içine girdi

'nun 'daki kontrollü kaçış planına ilişkin ekranlarında yayınlanan ile Gündem programına konuşan DSP Genel Başkanı önemli değerlendirmelerde bulundu. Aksakal o dönemde muhalefetin bir kısmının da FETÖ karşıtı gibi görünse de "darbe başarılı olsaydı" diye bir beklenti içinde olduğunu ifade etti.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 02.05.2021 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021
ABONE OL
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan 15 Temmuz yorumu! Muhalefet başarılı olsun diye beklenti içine girdi

DSP Genel Başkanı 'nın 'daki kontrollü kaçış planına ilişkin 'de yayınlanan ile Gündem programında değerlendirmelerde bulundu.

MUHALEFET BEKLENTİ İÇİNE GİRDİ

Bu darbe girişiminin kontrolünde yapıldığını belirten Aksakal, muhalefetin karşıtı görünse de bu noktada bir beklenti içine girdiğini ifade etti.

,

HER ZAMAN KARŞI ÇIKTIK

Önder Aksakal partisinin bu zamana kadar olan her darbe girişiminde karşıt bir tutumları olduğunu da sözlerine ekledi.

Mehmet Özhaseki: Kılıçdaroğlu tükenmişlik içinde! MEHMET ÖZHASEKİ: KILIÇDAROĞLU TÜKENMİŞLİK İÇİNDE!
Muhalefet 15 Temmuz başarılı olsun diye beklenti içine girdi MUHALEFET 15 TEMMUZ BAŞARILI OLSUN DİYE BEKLENTİ İÇİNE GİRDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA