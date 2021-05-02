DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan 15 Temmuz yorumu! Muhalefet başarılı olsun diye beklenti içine girdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'daki kontrollü kaçış planına ilişkin A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal önemli değerlendirmelerde bulundu. Aksakal o dönemde muhalefetin bir kısmının da FETÖ karşıtı gibi görünse de "darbe başarılı olsaydı" diye bir beklenti içinde olduğunu ifade etti.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal CHP Genel Başkanı'nın 15 Temmuz'daki kontrollü kaçış planına ilişkin A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında değerlendirmelerde bulundu.
MUHALEFET BEKLENTİ İÇİNE GİRDİ
Bu darbe girişiminin ABD kontrolünde yapıldığını belirten Aksakal, muhalefetin FETÖ terör örgütü karşıtı görünse de bu noktada bir beklenti içine girdiğini ifade etti.
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HER ZAMAN KARŞI ÇIKTIK
Önder Aksakal partisinin bu zamana kadar olan her darbe girişiminde karşıt bir tutumları olduğunu da sözlerine ekledi.
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