Son dakika: Avrasya Tüneli nasıl izleniyor? A Haber tünelin kalbinde! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu A Haber'de anlattı
Son dakika haberi... A Haber, İstanbul trafiğine nefes aldıran Avrasya Tüneli'nin kontrol merkezini görüntüledi. Detyayları A Haber İstanbul-Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak aktardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu A Haber'de anlattı. Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesi ile açıklamalarda bulunarak temelinin atılacağı tarihi açıkladı.
Avrasya Tüneli nasıl izleniyor? A Haber, İstanbul trafiğine nefes aldıran Avrasya Tüneli'nin kontrol merkezini görüntüledi. Detyayları A Haber İstanbul-Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak aktardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu A Haber'de anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"BİR MÜHENDİSLİK HARİKASI"
Sırf İstanbul için değil dünyanın en önemli projelerinden bir tanesi. İki kıtayı iki çift katlı tünelle birleştirdiğimiz çok önemli çok büyük bir proje. Adeta bir mühendislik harikası aslında. Çok ileri mühendislik teknolojileri kullanılmış yüksek teknoloji isteyen bir iş. Böyle gurur verici bir projeyi ülkemize kazandırdığımız için biz de çok mutluyuz. Tabii bunun işletmesiyle de inşallah İstanbul trafiğine de önemli ölçüde fayda sağlayan bir proje. Aslında 1,5 asırlık bir hayal bu. Sultan Abdülmecid bunu ilk fikir olarak söylemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımıza nasip oldu bu tünelin imalatını yapıp vatandaşımıza ülkemize kazandırmak.
2 DAKİKADA MÜDAHALE EDİLİYOR
Şu an bulunduğumuz yer Avrasya Tüneli'nin kontrol merkezi burası 24 saat çalışıyor. Arkadaşlarımız 24 saat girişinden çıkışa kadar aracı sağ salim teslim etmekle sorumlu. O yüzden burada olası herhangi bir arıza durumda kaza durumunda en fazla 2 dakikada araca ulaşıp müdahale edebiliyorlar.
OLASI DEPREMDE EN GÜVENLİ YERLERDEN BİRİSİ
Hem akıllı ulaşım sistemlerine son derece kullanıldığı ve de olası bir İstanbul depremindeki en güvenli yerlerden birisi. Olası bir İstanbul depreminde bir afet yolu olarak kullanılabilecek en güvenli alanlardan bir tanesi. Tamamen onun hesapları yapılarak yapıldı burası. O yüzden en güvenli yerlerden birisi.
EKONOMİYE KATKISI 6 MİLYAR TL
Topladığınızda 2016'dan bugüne kadar Avrasya Tüneli'nin ekonomiye katkı yaptığı rakam 6 milyar TL. Bu kadar kısa sürede 6 milyar TL. Bu projeler yüzyıllar boyu hizmet edecek projeler.
KANAL İSTANBUL PROJESİ
Bu projeleri yapmak bir güç ister, irade ister, vizyon ister. Bunları yapan bir Türkiye eğer Türkiye'nin ve dünyanın ihtiyacı varsa elbette Kanal İstanbul'u yapacak. Kanal İstanbul'un ihtiyacı da ortada. Bunu biz anlatıyoruz. Lojistik hareketler önümüzdeki onyıllarda 2053'te, 2071'deki dünya lojistik hareketlerinin ne olacağı ortada. Dünya ticaret hacimleri genişliyor. Üretimler Afrika'da kuzeyde güneyde artıyor. Tabii Kanal İstanbul da bunun bir ihtiyacı olarak hem bu lojistik hareketlerinin önünü açmak hem de İstanbul boğazını rahatlatmak ve korumak adına yapmamız gereken projelerden bir tanesi.
TEMELİ NE ZAMAN ATILACAK?
İlan edildi zaten ilk köprüyle birlikte Haziran ayında temelini atacağız. Haziran ayı sonuna doğru temelini atacağız.
FİNANSMAN SIKINTISI VAR MI?
Tabii ki yok. Sonuçta konuşuyoruz bütün dünyanın ileri gelmiş kredi kuruluşlarıyla konuşuyoruz herhangi bir sıkıntı yok. Finansman projelerimiz her şeyim bitti aslında sırf finansman tarafından bizim genel bütçeye yük olmadan bu işi yapma çabası içerisineyiz. Kredi finansmanı bulduk aslında görüşmeler devam ediyor. Onu da kesinleştirip inşallah bunu da yoluna koyacağız. Bu büyük projeleri yaptığımız gibi onu da yapacağız.
YABANCILARIN İLGİSİ NASIL?
Oldukça fazla. Biz herkese bu projeyi geçtiğimiz her gün anlatıyoruz finans yönünden mühendislik açısından yapım teknolojileri açısından herkes çalışıyor aslında. Bu dünyanın sayılı projelerinden bir tanesi.
YAP-İŞLET-DEVRET Mİ OLACAK?
Birkaç etap halinde de yapabiliriz. Çalışma devam ediyor. Bir kısmı öyle olabilir bir kısmı da farklı yöntemlerde olabilir.
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