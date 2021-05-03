Son dakika: Avrasya Tüneli nasıl izleniyor? A Haber tünelin kalbinde! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu A Haber'de anlattı

İşte o açıklamalardan satır başları;

"BİR MÜHENDİSLİK HARİKASI"

Sırf İstanbul için değil dünyanın en önemli projelerinden bir tanesi. İki kıtayı iki çift katlı tünelle birleştirdiğimiz çok önemli çok büyük bir proje. Adeta bir mühendislik harikası aslında. Çok ileri mühendislik teknolojileri kullanılmış yüksek teknoloji isteyen bir iş. Böyle gurur verici bir projeyi ülkemize kazandırdığımız için biz de çok mutluyuz. Tabii bunun işletmesiyle de inşallah İstanbul trafiğine de önemli ölçüde fayda sağlayan bir proje. Aslında 1,5 asırlık bir hayal bu. Sultan Abdülmecid bunu ilk fikir olarak söylemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımıza nasip oldu bu tünelin imalatını yapıp vatandaşımıza ülkemize kazandırmak.