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Ermeni köyünde Joe Biden rahatsızlığı! Skandal 'soykırım' açıklamasına tepki

'ın, olayları için 'soykırım' ifadesini kullanması 'daki Ermeni köyü olan köyünde rahatsızlığa neden oldu. Ayrıntıları muhabiri aktardı.

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Giriş Tarihi: 26.04.2021 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021
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Ermeni köyünde Joe Biden rahatsızlığı! Skandal 'soykırım' açıklamasına tepki

'ın ilçesie bağlı Vakıflar Köyü, Başkanı 'ın skandal 'soykırım' açıklamasına tepkili. Detayları muhabiri aktardı.

ERMENİ KÖYÜNDE BIDEN RAHATSIZLIĞI

Uğur, "Buradaki insanlar arasında tepkilere neden oldu. Vakıflı'da 100 yıldır Ermeniler ile Türkler birlikte yaşıyor. Tüm dünyaya örnek teşkil ediyor." dedi.

Ermeni köyünde Biden rahatsızlığı ERMENİ KÖYÜNDE BİDEN RAHATSIZLIĞI

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