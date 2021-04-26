Son dakika: Tam kapanma gelir mi? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi! İstanbul için korkutan açıklama
Son dakika haberi... 2 haftalık kısmi kapanma süreci sona eriyor, gözler ise Kabine toplantısına çevrildi. Peki tam kapanma kararı çıkacak mı? Tedbirler daha da sıkılaştırılır mı? Vaka sayılarında son durum ne? Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Aydın, "hala sayılarımız ciddi oranda yüksek. O nedenle de en azından benim bilimsel olarak önerdiğim tam kapanma" dedi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında 2 haftalık kısmi kapanma süreci sona eriyor, gözler ise Cumhurbaşkanlığı Kabine'si toplantısında. Hangi kararlar alınacak? Tam kapanma kararı çıkacak mı? Koronavirüs vaka sayılarında son durum ne? Vaka artışının sebebi ne? Toplu ulaşım mı? Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
SAYILAR HALA CİDDİYETİNİ KORUYOR
Bugüne kadar 3 defa farklı dönemlerde kısmi kapanmalar aldık onların yansıdığını görmüştük. Bu son kısmi kapanmanın da bir miktar yansıdığını gördük ancak hala sayılarımız ciddi oranda yüksek.
"ÖNERDİĞİM TAM KAPANMA AMA..."
O nedenle de en azından benim bilimsel olarak önerdiğim tam kapanma. Ama tabii ki tam kapanmanın kararı alınabilmesi birçok parametreye bağlı. O nedenle hükümet bütün parametreleri değerlendirip tam kapanma veya daha sıkı kısmi kapanmalar daha fazla kurallar getirebilir. Dolayısıyla benim önerim tam kapanma olsa da tam kapanmayı çok beklemiyorum.
"BUNA ŞİDDETLE İHTİYACIMIZ VAR"
Çünkü insanlar hem bedensel hem ruhsal hem sosyal sorunlarla karşı karşıya. Bütün bu 3 parametreyi birlikte yönetebilecek bir kısmi kararların alınabileceği öngörüsündeyim. Ama buna şiddetle de ihtiyacımız var. İnsanların uyumunun da ciddi derecede artması gerekiyor. Haziran ayından itibaren ülkemizde turizm ve tarım sezonu başlıyor. Bu sayılarla bu sektörleri işletmemiz zor olacaktır. Dolayısıyla hükümet bütün bunları göz önüne alarak önemli kararlar alacağını öngörüyorum.
VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI
Vatandaşların da önerilen bütün bu normalleşme adımlarında koşulluydu hepsi bu koşullara vatandaşlar tam uyum göstermesi lazım. Aşı olanların da maske, mesafe, hijyen kurallarına diğer insanlar gibi uyması gerektiğini aksi halde taşıyabileceklerini söylememiz insanlar tarafından yanlış anlaşılıyor. Oysa bu kuralların hep birlikte aşı olsak da olmasak da kurallara tam olarak uymak zorundayız.
İSTANBUL İÇİN KORKUTAN AÇIKLAMA
Bulaşın en büyük nedeni insanların bir araya gelmesi. İnsanların yoğun olarak bir araya gelmesi ve aralarında taşıyıcıların bulunması. Bu yüksek sayıların bulunması nedeniyle de İstanbul'da 20-30-50 kişide 1 kişinin taşıyıcı olduğu şüphesi var. Dolayısıyla bu kadar insanın bir araya geldiği her yer risk açısından önemlidir. Maske kuralını mutlaka standart olarak uygulamak zorundayız.
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