Son dakika: Tam kapanma gelir mi? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi! İstanbul için korkutan açıklama

"ÖNERDİĞİM TAM KAPANMA AMA..."

O nedenle de en azından benim bilimsel olarak önerdiğim tam kapanma. Ama tabii ki tam kapanmanın kararı alınabilmesi birçok parametreye bağlı. O nedenle hükümet bütün parametreleri değerlendirip tam kapanma veya daha sıkı kısmi kapanmalar daha fazla kurallar getirebilir. Dolayısıyla benim önerim tam kapanma olsa da tam kapanmayı çok beklemiyorum.