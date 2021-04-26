Alman polisinden Türk iş insanına saldırı! Yaşadığı dehşeti A Haber'e anlattı: Sonumun George Floyd gibi olmasından korktum

"HAVASIZ BIRAKMAK İSTEDİLER"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Tümsek, "Şirketimin önünde durduğumuz yerde polis arabası geldi. Biz sorduk 'buyurun yardımcı olabilir miyiz?' diye. Kendimizi birden bire yerde bulduk. Darp edildik. Ve o darpla da kalmadı. Nezarethaneye atıldım orada da darp edildim. Ve kollarım bağlı olarak arka kelepçe vurularak beni nezarethaneye atıp ve ağzıma maske takıp 2 tane beni o vaziyette attılar. Havasız bırakmak istediler." ifadeleriyle anlattı.