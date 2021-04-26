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Alman polisinden Türk iş insanına saldırı! Yaşadığı dehşeti A Haber'e anlattı: Sonumun George Floyd gibi olmasından korktum

'nın kentinde polis, Türk iş insanı 'i işyerinin önünde darp etti. Polis şiddetine maruz kalan Tümsek, yaşadıklarını 'e anlattı. Tümsek, "Bu insanlık dışı bir şey. O anda yerdeyken bile ’da olan olay gözümün önünde aynı anda geldi." dedi.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 26.04.2021 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021
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Alman polisinden Türk iş insanına saldırı! Yaşadığı dehşeti A Haber'e anlattı: Sonumun George Floyd gibi olmasından korktum

'nın kentinde polisinin şiddet uyguladığı , yaşadıklarını 'e anlattı.

"HAVASIZ BIRAKMAK İSTEDİLER"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Tümsek, "Şirketimin önünde durduğumuz yerde polis arabası geldi. Biz sorduk 'buyurun yardımcı olabilir miyiz?' diye. Kendimizi birden bire yerde bulduk. Darp edildik. Ve o darpla da kalmadı. Nezarethaneye atıldım orada da darp edildim. Ve kollarım bağlı olarak arka kelepçe vurularak beni nezarethaneye atıp ve ağzıma maske takıp 2 tane beni o vaziyette attılar. Havasız bırakmak istediler." ifadeleriyle anlattı.

"SONUMUN FLOYD GİBİ OLMASINDAN KORKTUM"

Tümsek, "Bu insanlık dışı bir şey. O anda yerdeyken bile Amerika'da olan olay gözümün önünde aynı anda geldi. Dedim acaba benim de mi sonum şimdi öle olacak diye ondan korktum." dedi.

polisinin şiddetine maruz kalan Tümsek, olay sonrası ellerinde oluşan kızarıklıkları morlukluklar gösterdi.

Yaşadığı dehşeti A Haber'e anlattı YAŞADIĞI DEHŞETİ A HABER'E ANLATTI

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