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Son dakika: CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken bayrak ihalesi! Yeni kurulan şirkete...

Son dakika haberi... 'li , için metroları bayraklarla süsledi. Ancak maliyeti ve ihalenin verildiği şirket dikkat çekici. Bayrakların alımı için 5 milyon 845 bin 950 liralık ihaleyle verildi. Detayları muhabiri aktardı.

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Giriş Tarihi: 23.04.2021 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
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Son dakika: CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken bayrak ihalesi! Yeni kurulan şirkete...

'li yine bir israfla gündemde. için metrolar süslendi. Yapılan o süslemelere harcanan bedelin ortaya çıkmasıyla büyük tepki çekti.

Bu bedelin 5 milyon 845 bin 950 TL olduğu ortaya çıktı. Bu rakam büyük tepkilere neden oldu.

YENİ KURALAN ŞİRKETE VERİLDİ

Raporlar incelendiğinde yönetiminin bayrakların alımı için 24 Mart'ta ihale verdiği ve ihaleden 2 gün sonra ise 5 milyon 845 bin TL gibi bir ödemenin yapıldığı ve ihalenin de yeni kurulmuş bir şirkete verilmiş olması da dikkatlerden kaçmadı.

27 yıl aradan sonra ilk kez İBB yeni yönetimiyle birlikte borç dahi alamaz duruma geldi. Bu durum söz konusuyken yaklaşık 6 milyon liraya yakın bir israfın yapılmış olması tepkilerle karşılandı.

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