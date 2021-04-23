Son dakika: CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken bayrak ihalesi! Yeni kurulan şirkete...

YENİ KURALAN ŞİRKETE VERİLDİ

Raporlar incelendiğinde İBB yönetiminin bayrakların alımı için 24 Mart'ta ihale verdiği ve ihaleden 2 gün sonra ise 5 milyon 845 bin TL gibi bir ödemenin yapıldığı ve ihalenin de yeni kurulmuş bir şirkete verilmiş olması da dikkatlerden kaçmadı.