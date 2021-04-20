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Son dakika: CHP'li İBB yönetimi Cuma namazına giden personelini fişlemeye başladı

Son dakika haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı , İBB yönetiminin Cuma namazına gidenleri fişlediğini söyledi. Göksu, paylaşımında İBB Sağlık Daire Başkanlığı İbadet İzin Talep Formu’nu da paylaştı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 20.04.2021 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021
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Son dakika: CHP'li İBB yönetimi Cuma namazına giden personelini fişlemeye başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "CHP'li İBB Yönetimi Cuma namazına giden personelini fişlemeye başlamış. Anlaşılan o özledikleri tek parti dönemini İBB'de yaşatacaklar. Artık bundan sonraki adımları da İBB'de ikna odaları kurmak olacak herhalde" ifadelerini kullandı.

İZİN TALEP FORMU'NU DA PAYLAŞTI
Göksu; paylaşımında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı İbadet İzin Talep Formu'nu da paylaştı.

Söz konusu formda; "İzinli saatlerimin hafta içi mesai saatlerime ilave edilerek mesai kaybına yol açmayacak şekilde Cuma namazı için gerekli iznin verilmesi için gereğini arz ederim" ifadeleri yer alıyor.

Söz konusu formda; TC Kimlik numarası, adres, telefon ve sicil numarası da yer alıyor.


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