Nişan takıları kimin? Nişan takısında zaman aşımına dikkat! Takılar bir şartla geri istenebilir
İstenmeyen durumlar oldu ve evliliğe gidilen yolda nişan bozuldu. Peki bu durumda takılar kimin? Nişan takıları geri istenebilir mi? Şartı ne? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Avukat Murat Sefil, merak edilen soruyu yanıtladı.
Evlilik yolunda anlaşmazlıklar oldu ve nişan bozuldu. Peki bu durumda nişan takıları hangi tarafın olur? Geri istenebilir mi? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı.
Nişan yapıldı takılar takıldı. Ancak her şey umulduğu gibi gitmedi o takılara ne olacak? 1 yıl içerisinde karşı tarafın takıları geri almak için dava açma hakkı bulunuyor.'
Herkes evlilik hayali kurar. Söz, nişan ve düğün adımlarıyla bir yuva kurmaya adım adım yaklaşılır. Ancak nişanın ardından bazı çiftler anlaşamadıkları durumda ayrılır. Peki bu durumda takılar geri istenenebilir mi?
TAKILAR BİR ŞARTLA GERİ İSTENEBİLİR
Avukat Murat Sefil, "Nişan sona ermesinden sonra nişanlılardan her biri anne babaları ya da onlar gibi hediye veren taraflar nişanlılar her biri verilen hediyeleri geri isteme hakkına sahiptir. Nişanın sona ermesinden sonra doğan tüm dava haklar 1 yıllık zaman aşımı süresine tabiidir." ifadelerini kullandı. Yani 1 yıl istenmezse karşı tarafa kalıyor.
Eğer hediye edilen takılar istenilmesine rağmen geri verilmiyorsa ne olur? Avukat Sefil, "Direkt aile mahkemesinden hediyelerinin geri verilmesi yönünde dava açmaları yeterlidir." dedi.
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