Nişan takıları kimin? Nişan takısında zaman aşımına dikkat! Takılar bir şartla geri istenebilir

TAKILAR BİR ŞARTLA GERİ İSTENEBİLİR

Avukat Murat Sefil, "Nişan sona ermesinden sonra nişanlılardan her biri anne babaları ya da onlar gibi hediye veren taraflar nişanlılar her biri verilen hediyeleri geri isteme hakkına sahiptir. Nişanın sona ermesinden sonra doğan tüm dava haklar 1 yıllık zaman aşımı süresine tabiidir." ifadelerini kullandı. Yani 1 yıl istenmezse karşı tarafa kalıyor.