CHP'li İBB'nin ulaşımdaki ihmali vakaları artırdı mı? Toplu taşımadaki yoğunluk endişe veriyor
Son dakika haberi... İstanbul'da salgın süreciyle birlikte toplu ulaşımdaki yoğunluk arttı. Araçlarda dip dibe yolculuk yapmaya maruz kalanların tek beklentisi ise sefer sayılarının artırılması...
Vaka sayılarının arttığı bu dönemde, İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarında ortaya çıkan bu görüntü endişe veriyor.
İstanbul'da sabah işe gidiş akşam işten dönüş saatlerinde toplu taşımada yoğunluk tartışmalara sebep oluyor. Çünkü İstanbul'da son 2 ayda vaka sayısı 12 kat artmış durumda. Yoğunluk bulaşma riskini de arttırdı.
Toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluk, özellikle mesai saatleri öncesi ve sonrasında yaşanıyor.
Toplu taşıma araçlarında sefer sayılarının yetersiz oluşu virüsün bulaş hızını artırıyor.
Bulaş riskinin en fazla olduğu yerlerden alanlardan birisi de toplu taşımalar. En son yapılan araştırmalara göre toplumda korona olanların üçte ikisi toplu taşımalarda virüsü kaptığı tespit edilmiş.
Adeta iç içe yolculuk yapan vatandaşlar bu yoğunluktan şikayetçi.
Mesai saatinin başlangıcı ve bitişinde metrobüslerde ayrı bir yoğunluk oluşuyor.
Otobüslerde de manzara farklı değil... Duraklarda yoğunluk yaşanırken çok sayıda otobüsün ise garajlarda neden bekletildiği bilinmiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Süreç tamamlanıyor! MSÜ sözleşmeli personel alımı başvuru son gün ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? Şartlar...
- O tarihe dikkat! Galata Wind borsada ne zaman işlem görecek? Galata Wind halka arz için flaş açıklama!
- Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Liselerde yüz yüze sınavlar ne zaman? Lise 9, 10, 11, 12. sınıf sınavları...
- ÖSYM son dakika: YKS sınavı iptal mi, ertelenecek mi? 2021 üniversite sınav tarihi değişti mi? Son gelişmeler...
- Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? 2021 Kadir Gecesi ayın kaçında? Kadir Gecesi önemi nedir? Diyanet takvimi!
- Resmi açıklama: Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlayacak?
- Son dakika: Kabine değişikliği olacak mı? Bakanlar Kurulu'nda değişecek isimler belli mi? Yeni kabine listesi...
- 3 gün yasak gündemde! 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama uygulanacak iller belli oldu mu?
- 23 Nisan resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ne oldu?
- Müjdeli haber! 17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Nisan ayı evde bakım parası yatan iller güncel liste
- Bugün seyahat yapılıyor mu? 17 Nisan Cumartesi şehirler arası seyahat nasıl olacak? Seyahat yasağı hangi illerde?
- Bugün marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? 17 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaça kadar açık?