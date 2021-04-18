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CHP'li İBB'nin ulaşımdaki ihmali vakaları artırdı mı? Toplu taşımadaki yoğunluk endişe veriyor

Son dakika haberi... 'da salgın süreciyle birlikte toplu ulaşımdaki yoğunluk arttı. Araçlarda dip dibe yolculuk yapmaya maruz kalanların tek beklentisi ise sefer sayılarının artırılması...

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Giriş Tarihi: 18.04.2021 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021
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CHP'li İBB'nin ulaşımdaki ihmali vakaları artırdı mı? Toplu taşımadaki yoğunluk endişe veriyor

Vaka sayılarının arttığı bu dönemde, 'daki toplu ulaşım araçlarında ortaya çıkan bu görüntü endişe veriyor.

İstanbul'da sabah işe gidiş akşam işten dönüş saatlerinde toplu taşımada yoğunluk tartışmalara sebep oluyor. Çünkü İstanbul'da son 2 ayda vaka sayısı 12 kat artmış durumda. Yoğunluk bulaşma riskini de arttırdı.

Toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluk, özellikle mesai saatleri öncesi ve sonrasında yaşanıyor.

Toplu taşıma araçlarında sefer sayılarının yetersiz oluşu virüsün bulaş hızını artırıyor.

Bulaş riskinin en fazla olduğu yerlerden alanlardan birisi de toplu taşımalar. En son yapılan araştırmalara göre toplumda korona olanların üçte ikisi toplu taşımalarda virüsü kaptığı tespit edilmiş.

Adeta iç içe yolculuk yapan vatandaşlar bu yoğunluktan şikayetçi.

Mesai saatinin başlangıcı ve bitişinde metrobüslerde ayrı bir yoğunluk oluşuyor.

Otobüslerde de manzara farklı değil... Duraklarda yoğunluk yaşanırken çok sayıda otobüsün ise garajlarda neden bekletildiği bilinmiyor.

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