Doğru alışveriş ve doğru tüketim israfı önlüyor! İşte tasarrufun püf noktaları
Ramazan ayında sahurluk ve iftarlık alışveriş bize israf olarak dönebiliyor. İsrafa düşmemek ve ev ekonomisine katkıda bulunmak için basit tedbirler alabiliriz. Tasarruftaki püf noktalar neler? Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.
ÖZEL HABER A Haber
Fazla alındığı için dolapta çürüyen meyve - sebze, küflenen peynir, bozulan süt ve çöpe giden yemekler...
Dinimizde haram olan israfı önlemenin ve aile bütçesini gereksiz harcamalardan korumanın yolu ise alışverişte ve tüketimde tasarrufun püf noktalarını uygulamaktan geçiyor.
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu , "İhtiyaçlarınıza göre liste yapın, iftara yakın çıkmayın çok acıkınca alışveriş yapılmamalı, patates - soğan- bakliyat- yağ- şeker bozulmaz toptan alın, peynir - süt hemen bozulur az az alın" ifadelerini kullandı.
Artan yemekler pratik çözümlerle bir sonraki öğünde veya günde bozulmadan tüketilebilir.
Alınan ürünlerin saklama koşulları da çok önemli. Ürünler, serin ve kuru yerde muhafaza edilmeli.
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