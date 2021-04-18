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Doğru alışveriş ve doğru tüketim israfı önlüyor! İşte tasarrufun püf noktaları

ayında sahurluk ve iftarlık alışveriş bize israf olarak dönebiliyor. İsrafa düşmemek ve ev ekonomisine katkıda bulunmak için basit tedbirler alabiliriz. Tasarruftaki püf noktalar neler? Onursal Başkanı vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

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Giriş Tarihi: 18.04.2021 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021
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Doğru alışveriş ve doğru tüketim israfı önlüyor! İşte tasarrufun püf noktaları

Fazla alındığı için dolapta çürüyen meyve - sebze, küflenen peynir, bozulan süt ve çöpe giden yemekler...

Dinimizde haram olan israfı önlemenin ve aile bütçesini gereksiz harcamalardan korumanın yolu ise alışverişte ve tüketimde tasarrufun püf noktalarını uygulamaktan geçiyor.

Onursal Başkanı , "İhtiyaçlarınıza göre liste yapın, iftara yakın çıkmayın çok acıkınca alışveriş yapılmamalı, patates - soğan- bakliyat- yağ- şeker bozulmaz toptan alın, peynir - süt hemen bozulur az az alın" ifadelerini kullandı.

Artan yemekler pratik çözümlerle bir sonraki öğünde veya günde bozulmadan tüketilebilir.

Alınan ürünlerin saklama koşulları da çok önemli. Ürünler, serin ve kuru yerde muhafaza edilmeli.

İsrafı önlüyor! İşte püf noktaları İSRAFI ÖNLÜYOR! İŞTE PÜF NOKTALARI

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