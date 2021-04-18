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Tezgahlarda balık bereketi! Balık fiyatları ne durumda?

'de av yasağı başladı ancak tezgahlardaki balık bereketi devam ediyor. Peki tezgahlarda balık fiyatları ne durumda? Çupra ne kadar? Alabalık fiyatı ne? Somon kaç lira? Detayları 'da bulunan muhabiri aktardı.

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Giriş Tarihi: 18.04.2021 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021
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Tezgahlarda balık bereketi! Balık fiyatları ne durumda?

'de av yasağı başladı ancak tezgahlardaki balık bereketi devam ediyor.

Peki tezgahlarda balık fiyatları ne durumda? Çupra ne kadar? Alabalık fiyatı ne? Somon kaç lira? Detayları 'da bulunan muhabiri aktardı.

"Vatandaşın ilgi duyduğu balık levrek çupra somon" diyen esnaf, balık fiyatlarıyla ilgili bilgiler verdi. Levrek çupra 40 TL, alabalık 25 TL somon ise 30 TL.

Özellikle iftar saatlerine yakın balık tezgahlarının önünde kuyruklar oluyor. İftar sofrası için balık tercih eden vatandaşlar en çok levrek, somon ve çupra gibi balık alıyor. 'Ramazan bereketiyle geldi' diyen balıkçılar ise ilgiden memnun.

Tezgahlarda balık bereketi TEZGAHLARDA BALIK BEREKETİ

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