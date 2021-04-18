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Bulgaristan’da Ramazan heyecanı

Dünyanın farklı coğrafyalarında Ramazan heyecanı yaşanıyor. muhabiri , 'da bir ailenin evine konuk oldu. Bakın ülkede yaşayan Müslümanlar, Ramazan geleneklerini nasıl devam ettiriyor.

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Giriş Tarihi: 18.04.2021 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021
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Bulgaristan’da Ramazan heyecanı

nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ini oluşturan Müslümanlar Ramazan sevincini yaşıyor.

'dan 'ya, Rodoplardan 'ya, 'dan koca dağlarına kadar bu Ramazan ayında da camilerde teravihler kılınıyor, evlerde iftarlar hazırlanıyor.

3 yaşındaki Muhammed Alladin, gelenekleri yaşatıyor ve Ramazan davulculuğu yapıyor.

Alladdin'in ailesi iftar sofralarını 'e açtı.

Bulgaristan’da Ramazan heyecanı BULGARİSTAN’DA RAMAZAN HEYECANI

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